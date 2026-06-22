Heroj Irana je čuvao ovce i spavao na ulici: Zbog fudbala postao beskućnik, a sada prkosi Americi

Uprkos svim problemima fudbalske selekcije Irana na Svjetskom prvenstvu u SAD, za sada niko nije pobijedio tim iz Azije. Najzaslužniji za to je golman Alireza Beiranvand, inače ne tako davno beskućnik i čistač ulica.

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Iran ne može da izgubi na Svjetskom prvenstvu, a jedan od najzaslužnijih za to je njihov golman Alireza Safar Beiranvad. U remiju sa Belgijom 0:0 u drugom kolu on je proglašen za najboljeg igrača na utakmici.

Sjajno je branio i nakon dva primljena gola u utakmici sa Novim Zelandom sada je odolio. Sadašnji golman Traktora ima nevjerovatnu životnu priču, a sve je počelo tako što je u jednom nomadskom kurdskom plemenu bacao kamanje.

Bacao kamenje i čuvao ovce

"Persijski zid" kako ga sada zovu odrastao je u ekstremnom siromaštvu, a zapravo je da bi se bavio fudbalom pobjegao od kuće i godinama radio razne poslove da preživi jer od fudbala nije zarađivao.

Beiranvand je rođen u Sarabijasu u nomadskoj kurdskoj porodici iz plemena Lak. Njegova porodica bavila se uzgojem ovaca i stalno je lutala u potrazi za poljima na kojima bi se njihove ovce napasale. Alireza je kao najstariji sin od malih novu počeo da radi, a dok je čuvao ovce igrao je fudbal, ali i Dal Paran. To je lokalna igra sa kamenjem zbog koje je razvio nevjerovatnu tehniku bacanja lopte i sada Iran često gradi akcije tako što njihov iskusni golman baci loptu preko polovine terena.

Pobjegao od kuće i postao prosjak i beskućnik

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Kada je imao 12 godina njegova porodica se konačno naselila na jednom mjestu i on je počeo da trenira fudbal. Počeo je kao napadač, ali kada se jedan golman povrijedio stao je na gol i odmah su treneri shvatili da je to pravo mjesto za njega. Predlagali su da pređe u veći klub, ali njegov otac nije htio da čuje za to.

"Moj otac nije volio fudbal uopšte i tražio mi je da se zaposlim. Čak mi je pocijepao dres i kopačke, pa sam branio sa golim rukama nekoliko puta", rekao je Beiranvand jednom prilikom.

Zbog toga je on riješio da pobjegne od kuće i da ode u Teheran. Pozajmio je novac od rođaka i na putu ka prestonici u autobusu je sreo fudbalskog tenera Hoseina Feliza. Ipak on mu je tražio novac da bi ga trenirao, novac koji mladi Alireza nije imao. Sa siromašnim migrantima živio je ispod Azadi kule, a za to vrijeme je trenirao u lokalnom klubu.

"Spavao sam pored klupskih vrata i kada sam ustao jednog jutra vidio sam da su neki ljudi bacili novčiće na mene. Mislili su da sam prosjak! Nema veze, imaos am ukusan doručak prvi put poslije dugo vremena", prisjetio se Alireza.

Na kraju se zaposlio u jednoj fabrici odjeće kako bi se zadržavao, a u fabrici je i spavao. Posao je dobio samo zato što je otac jednog saigrača bio vlasnik fabrike. Zatim se prebacio u perionicu automobila, gdje su iskoristili to što je visok 195 centimetara i specijalizovali su ga za pranje džipova.

Tada se desilo da je u perioicu ušao legendarni Ali Dei, najbolji strijelac Irana ikada, ali iako su svi rekli Beiranvandu da mu se obrati za pomoć - bilo ga je sramota. "Znao sam da bi mi gospodin Dei pomogao da sam mu tražio, ali me je bilo sramota da sa njim pričam o svojoj situaciji".

Od čistača ulica do "Persijskog zida"

Nakon toga ga je potpisao Naft iz Teherana i dobio je mogućnost da spava u sobi za molitve koju ovaj klub ima. Ipak, morao je i dalje da radi pa se zaposlio u piceriji odakle je dobio otkaz kaada je odbio da usluži gosta. A to je uradio jer je gost bio njegov trener, a Alireza Beinravald nije htio da on sazna u kakvoj je situaciji.

Golman koji je protiv Belgije upisao sedam odbrana i koji ima 88 nastupa za nacionalni tim tada je morao da počne da rad kao čistač ulica i djelovalo je da će morati od fudbala da odustane. Ipak zaigrao je za mladi tim Nafta. tu ga je primijetio selektor mlade reprezentacije Irana, a poslije poziva u nacionalni tim uslijedilo je i mjesto prvog golmana u ekipi.

Odatle je sve išlo glatko. Uspio je da bude najbolji golman domaće lige, da brani u inostranstvu za Antverpen i Boavištu, a za svoju zemlju je igrao na tri Azijska kupa i na tri Mundijala.

Podržava vlast

Vidi opis Heroj Irana je čuvao ovce i spavao na ulici: Zbog fudbala postao beskućnik, a sada prkosi Americi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Anadolu via AFP / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Beiranvand nikada nije krio da je veliki poštovalac aktuelne vlasti u Iranu. Kada je na Svjetskom prvenstvu 2018. godine imao sjajan učinak u meču sa Portugalom javno mu se zahvalio Ali Hamenei i na sjednici vlade je rekao da "želi da se vlada bori i pronalazi rješenja kao golman nacionalnog tima". Nakon toga se Beiranvand javno zahvalio na lijepim riječima.

Kada je počeo aktuelni rat Izraela i Sjedinjenih Američlih država protiv Irana, oglasio se sjajni golman. "Daćemo sve od sebe za Iran, našu dušu i tijelo."

(MONDO)

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