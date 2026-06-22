Cijeli svijet napada Ronalda, samo ga osvajač Zlatne lopte brani: "Daće het-trik protiv Uzbekistana"

Nakon jako slabe partije protiv Konga, Majkl Oven očekuje da Kristijano Ronaldo digne formu u nastavku.

Izvor: EPA/ALEX HOFFORD/SAM WASSON

Nekadašnji osvajač Zlatne lopte Majkl Oven stao je u odbranu Kristijana Ronalda. Jedan je od rijetkih koji je riješio da kaže nešto dobro o najstarijem igraču ovog Mundijala, ako ne računamo golmane.

Nakon remija Portugala sa DR Kongom 1:1 čak je i portugalska javnost napala najboljeg fudbalera u istoriji Portugala. Igrao je loše, bio neprimjetan u napadu, ali Oven misli da će Ronaldo "ućutkati kritičare".

"Kristijanu Ronaldu sigurno nije pomoglo što je Lionel Mesi veče prije utakmice Portugala postigao het-trik, ali ne prihvatam kritike koje mu se upućuju", naglasio je Majkl Oven.

Bivši napadač Liverpula, Real Madrida, Njukasla i Mančester junajteda istakao je da ga čude kritike na račun Ronaldovog stila igre. Zamjera mu se da se ne uključuje dovoljno u igru.

"Ali, nije li on donekle oduvijek tako igrao? Nikad nije bio igrač koji puno učestvuje u igri, pogotovo posjlednjih godina. Ipak, on je tu za odlučujuće trenutke. Ako ne postiže golove, najlakše je okriviti Ronalda. U 41. godini normalno je da ga preispituju", objasnio je.

Već ima ogroman niz od 10 mečeva na velikim takmičenjima bez postignutog gola. Oven smatra da će vrlo brzo iskusni napadač pronaći formu i da će početi da trese mreže.

"Koliko smo već puta vidjeli ovakvu situaciju, da bi on onda u narednoj utakmici ućutkao sve kritičare? Ako se odlučite za Ronalda, morate prihvatiti njegovu ulogu. Ne bih se iznenadio da odgovori vlastitim het-trikom protiv Uzbekistana", napisao je optimistični Oven.

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