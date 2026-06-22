"Crnci ne mogu da izdrže duže od 60-70 minuta": Rasistički komentari Radeta Bogdanovića na RTS-u

Stručni konsultant Radio-televizije Srbije iznosio rasističke opaske u studiju Javnog servisa u toku Svetskog prvenstva

Izvor: EPA/CHRISTOPHER TORRES/Radio-televizija Srbije/Screenshot

Bivši reprezentativac naše zemlje i stručni konsultant Radio-televizije Srbije Rade Bogdanović iznio je rasističke opaske u toku emisije posvećene Svjetskom prvenstvu u fudbalu.

On je ocijenio da "crnci nemaju koncentraciju dužu od 60-70 minuta"

"Stvarno nisam rasista, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže duže od 60-70 minute. Igrao sam sa njima i kada smo igrali nekad utakmice, svoje igrače smo morali nekad da čuvamo, da ne bi napravili grešku. Stvarno, to je tako, sadašnji fudbal je takav. Na nivou Svjetskog prvenstva ovo ne može da se desi."

Na opasnu voditelja da i Francuzi imaju jako veliki broj crnih igrača koji igraju jako dobro svih 90 minuta, Bogdanović je odgovorio:

"Da ne ulazimo sada u sitna crijevca, a i to bi mogli da pričamo, i oni prave greške. Ne generalizujem, ali u svakom slučaju velika većina nema koncentraciju i onda se događaju ovakve greške", kazao je Bogdanović.

Na njega je mislio Bogdanović

Bivši fudbaler tim riječima je govorio o velikom kiksu defanzivca Belgije Natanu Ngoju, koji je isključen u 68. minutu utakmice protiv Irana kada je napravio veliki kiks i ostavio svoj tim sa igračem manje.

Ngoj je tako postao tragičar i neće igrati u poslednjem i odlučujućem meču svog tima u grupnoj fazi protiv Novog Zelanda u subotu ujutru po našem vremenu. U ovom trenutku sva četiri učesnika ove grupe su u igri za plasman u nokaut fazu.







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