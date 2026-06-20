"Druže, to ne smije da se desi ni u školskom dvorištu": Rade Bogdanović žestoko isprozivao Turke zbog debakla

Rade Bogdanović otvoreno je kritikovao reprezentaciju Turske zbog ispadanja sa Svjetskog prvenstva.

Izvor: printscreen/rts

Turska je završila takmičenje na Svetskom prvenstvu. U dva meča nije osvojila nijedan bod. Prvo je izgubila od Australije (2:0), pa je onda doživjela šokantan poraz i od Paragvaja i pored toga što su imali igrača više (1:0). Rade Bogdanović ih je otvoreno kritikovao zbog debakla.

"Redovno idu kući u posljednje vrijeme. Imaju kvalitetne individualce koji igraju u vrhunskim klubovima. Moram da kažem da je Miroslav Vjetrović rekao da će ovako proći i da je Montela selektor tanak. Kada ideš na Svjetsko prvenstvo i hoćeš nešto, ako nije Karlo Anćeloti, ne vodi Italijana, osuđen si na propast. Oni su kvalitetna fudbalska zemlja koja puno ulaže. Grehota od Boga da ne idu dalje, proći će dalje neki koji ne mogu ni cipele da im čiste. Jaki su individualno, loš kao kolektiv...", rekao je Bogdanović u studiju "RTS-a".

Paragvajci su gol dali na samom početku meča, tačnije poslije samo 65 sekundi.

"Kad primiš gol u prvom minutu, ti nisi druže bio spreman da igraš ovdje. Ni na školskom dvorištu ne možeš da primiš gol u prvom minutu", dodao je Bogdanović.

Kakvi bi Marokanci bili sa Jamalom?

Lamin Jamal mogao je da igra i za reprezentaciju Maroka, ali je izabrao Španiju.

"Možda bi im pokvario to. Kupili su u Kataru poštene gledaoce i navijače fudbala. Ovi navijači, ta strast, sjećate se. Njihove pjesme i navijanje, veliki respekt, ekipa gazi. Navijam za njih", dodao je Rade Bogdanović.

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