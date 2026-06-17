"Taj čovjek kao da nije s Balkana": Rade Bogdanović se direktno obratio selektoru Hrvata

Rade Bogdanović pohvalio je Zlatka Dalića pred utakmicu Hrvatske i Engleske, ističući njegovu sposobnost da ne robuje imenima.

Izvor: YouTube/HNS/RTS/Screenshot

Bivši fudbaler i analitičar Rade Bogdanović izuzetno cijeni Zlatka Dalića. Više puta je u svojim izjavama hvalio selektora Hrvatske, a tako je bilo i pred današnju utakmicu Hrvatske i Engleske koja se igra na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, to jest u Dalasu.

Kada je vidio sastav Hrvatske, bez iskusnog Matea Kovačića koji je "rovit", odnosno sa Petrom Musom u napadu, Bogdanović je iznio niz pohvala na račun Zlatka Dalića i kazao za njega da mu ne djeluje kao Balkanac.

"Ovo nam govori da je selektor sjeo i razmislio i moraju da igraju spremni. Ne robuje imenima. To mi je nevjerovatno za nekog ko je s Balkana, da ne robuje imenima i autoritetima. Postavlja se kao autoritet i stavio je Kovačića na klupu", rekao je Bogdanović tokom gostovanja na RTS-u.

"Zna se šta hoće, to se vidi kada je stavio Musu, nema veze što taj fudbaler igra u Americi, baš u Dalasu. Sigurno je nešto vidio u svom konceptu igre, pošto znamo da je i Ante Budimir imao odličnu sezonu".

Podsjetimo, Zlatko Dalić odveo je Hrvatsku do srebra u Rusiji, pa do bronze u Kataru, dok je igrao i finale Lige nacija.

Ko igra na Engleska - Hrvatska?

Selektori dvije reprezentacije opredijelili su se za vrlo zanimljive sastave u jednom od derbija grupne faze Svjetskog prvenstva koja vjerovatno i odlučuje o pobjedniku grupe.

Engleska : Pikford - Konsa, Stouns, O'Rajli, Džejms - Rajs, Anderson, Belingem - Gordon, Madueke, Kejn

: Pikford - Konsa, Stouns, O'Rajli, Džejms - Rajs, Anderson, Belingem - Gordon, Madueke, Kejn Hrvatska: Livaković - Stanišić, Gvardiol, Šutalo, Vušković - Modrić, Pašalić, Baturina, Sučić - Perišić, Musa

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