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Portugalci mislili da je gotovo, pa primili gol: Kongo je ovo čekao više od pola vijeka

Portugalci mislili da je gotovo, pa primili gol: Kongo je ovo čekao više od pola vijeka

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Napadač Konga Joan Visa šokirao je Portugalce na isteku prvog poluvremena.

Gol Konga protiv Portugala Izvor: Arenasport/printscreen

Nakon što smo vidjeli prvi bod Zelenortskih ostrva na Mundijalima, prvi gol Iraka nakon 40 godina, pao je i prvi gol Demokratske Republike Kongo na prvenstvima svijeta.

Na utakmici sa Portugalom poveo je evropski tim golom Žoaoa Neveša na asistenciju Pedra Neta u šestom minutu i kada su svi mislili da će se tim rezultatom završiti prvo poluvrijeme pao je gol.

Sudija je pokazao da će se igrati četiri minuta nadoknade, a to vrijeme je već prošlo kada je Artur Masuaku centrirao sa desnog boka. Napadač Njukasla Joan Visa našao se potpuno sam na šest metara od gola i nije mu bilo teško da zatrese mrežu rivala. Pogledajte kako:

Kongo gol protiv Portugala
Izvor: YouTube/Arena sport

Demokratska Republika Kongo je prvi put pod ovim imenom nastupila na Mundijalu, a prije toga je kao Zair igrala 1974. godine u Njemačkoj. Tada su poraženi od Škotske 2:0 na startu, zatim ih je ponizila Jugoslavija sa 9:0, a onda ih je Brazil dobio 3:0.

Joan Visa je napadač koji je rođenu Francuskoj, a ima 37 nastupa za Kongo od 2020. godine uz 10 datih golova. Nastupao je za Šateru, Anže, Laval, Aćaksio,. Lorijen i Brentofrd a trenutno je u Njukaslu. Sada je postigao prvi gol za Kongo nakon 52 godine čekanja. 

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Tagovi

DR Kongo Portugal fudbal Mundijal 2026

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