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"Baš me briga za rekorde": Marko Arnautović želi da se oprosti u velikom svjetlu

"Baš me briga za rekorde": Marko Arnautović želi da se oprosti u velikom svjetlu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Prvenstvo svijeta nije moglo bolje da počne za fudbalera Crvene zvezde Marka Arnautovića.

Marko Arnautović tvrdi da ne igra za rekorde Izvor: BENJAMIN FANJOY/EPA

Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović postigao je svoj prvi gol na Svjetskim prvenstvima i to mu je donijelo rušenje dva rekorda. Austrijski reprezentativac je postao najstariji učesnik te selekcije na Svjetskim prvenstvima, a ujedno i najstariji strelac, tako da su Mihael Konsel i Toni Polster otišli u zaborav.

Arnautović je ušao u drugom poluvremenu i odmah pokazao klasu. Osim što je realizovao penal u finišu meča, konstantno je bio opasan i pravio dosta problema rivalima. Nakon utakmice je u svom stilu istakao da ne igra za rekorde, već za tim, pa mu nije nimalo smetalo da utakmicu počne sa klupe.

"Ne zvuči baš dobro, mislim na te godine, ali me više zaista nije briga koje ću rekorde oboriti. Želim da dam sve od sebe na svom posljednjem turniru sa ovim timom. Izuzetno sam srećan i olakšan što smo pobijedili u utakmici. Tim je dao sve od sebe, moglo se vidjeti na početku da smo bili malo nervozni, ali to je normalno kada počinjete Svjetsko prvenstvo. Dobro jutro svim Austrijancima! Hvala vam na podršci. Nastavićemo da se borimo za vas", rekao je Arnautović poslije meča sa Jordanom.

Arnautović je osim realizovanog penala imao još jedan poništen pogodak, ali je sa velikim zadovoljstvom napustio teren. 

"Odličan osjećaj!", rekao je 37-godišnji napadač kome će ovo biti posljednji turnir sa reprezentacijom Austrije.

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00:26
Arnautović i Veljković ulaze u igru
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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