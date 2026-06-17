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Kultni golman završava karijeru: Oprostiće se kad odigra šesti Mundijal

Kultni golman završava karijeru: Oprostiće se kad odigra šesti Mundijal

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Giljermo Očoa je objavio da završava karijeru nakon Mundijala.

Giljermo Očoa završava karijeru nakon Mundijala Izvor: EPA/Jos��ez/EFE

Izgleda da je kraj! Legendarni golman Meksika Giljermo Očoa je riješio da se povuče poslije Svjetskog prvenstva i nakon Mundijala će završiti fudbalsku karijeru. On je u posljednji čas upao na spisak kao treći golman Meksika i ovo mu je čak šesto Svjetsko prvenstvo.

Zajedno sa Lionelom Mesijem i Kristijanom Ronaldom on je jedini fudbaler sa šest nastupa na Mundijalima i od 2006. godine je stalno u ekipi na planetarnim takmičenjima. Ukupno ima 11 nastupa na Mundijalima i vidjećemo da li će upisati još makar jedan.

Iako ima i impresivnu klupsku karijeru u kojoj je u Evropi nastupao za Ažaksio, Malagu, Granadu, Standard iz Liježa, AEL iz Limasola, AVS i Salernitanu, a u Južnoj Americi za Tigrilos, Ameriku i San Luis svi ga pamte kao legendu Meksika.

Za sada ima 152 nastupa za nacionalni tim uz šest nastupa na Olimpijskim igrama, a ove godine je upisao jedan nastup za reprezentaciju.

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Tagovi

Giljermo Očoa fudbal Mundijal 2026 Meksiko

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