Namjestio utakmicu, pa igrao na Svjetskom prvenstvu!

Uhapšen je Eli Vahi, fudbaler Nice, zbog sumnje na namještanje utakmica. Istraga se nastavlja dok igra na Svjetskom prvenstvu.
Jedan od najboljih fudbalera Obale Slonovače Eli Vahi uhapšen je pod sumnjom da je učestvovao u namještanju utakmice na samo dvije nedjelje prije početka Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, piše "Njujork Tajms".
"Izvori upoznati sa slučajem, koji su kao i drugi govorili anonimno jer nisu bili ovlašćeni da javno komentarišu, potvrdili su da je 23-godišnji fudbaler predmet aktivne istrage. Istražitelji pokušavaju sada da utvrde da li je Vahi, igrajući za svoj klub Nicu, namjerno zaradio žuti karton protiv Meca 17. maja", navodi se u tekstu.
Prema istom izvoru, Vahija je 29. maja uhapsila francuska policija odmah pošto je sa dva gola donio pobjedu protiv Sent Etjena kojom je Nica inače obezbijedila opstanak u Ligi 1, poslije čega je otputovao u SAD na Mundijal.
Vahi je bio starter u pobjedi Obale Slonovače nad Ekvadorom na startu SP u Filadelfiji (1:0) i na tom susretu pogodio je prečku, a poslije informacija da je pod istragom - pitanje je da li će ga selektor "slonova" koristiti protiv Njemačke u Torontu, u meču za prvo mjesto u grupi.
"Možemo da potvrdimo da je 23-godišnji fudbaler, koji se takmiči u francuskoj Ligi 1, uhapšen 29. maja u okviru istrage koju je pokrenulo tužilaštvo u Marseju zbog sumnji na organizovanu prevaru, organizovanu sportsku korupciju, prikrivanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom i pranje novca. Pušten je nakon saslušanja. Istraga je i dalje u toku", rekao je portparol tužilaštva u Marseju, dok se Vahi, FIFA i Fudbalski savez Obale Slonovače nisu oglasili.
Inače, Vahi je dobio "parni" žuti karton i propustio je prvi meč protiv Sent Etjena u baražu za opstanak, poslije čega je počeo naredni protiv istog rivala i zatim je postigao dva gola. Uz njega je uhapšen još jedan igrač.
Ko je Eli Vahi?
Eli Vahi ima 23 godine i igra na mjestu napadača, dok je koristan i po krilu. Radi se o fudbaleru koji je ponikao u omladinskoj školi Monpeljea i iz koga je poslije fantastične sezone u kojoj se borio za titulu - otišao u Lans za 30 miliona evra. Potom je prešao u Marsej, pa Frankfurt, čiji je danas član, a prošlu polusezonu proveo je na pozajmici u Nici. Za ovaj klub postigao je devet golova, prije nego što se vratio u Njemačku.
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