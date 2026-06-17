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Prije Mundijala niko nije znao za njega, a sad je superstar: Popularniji od Lebrona, Dončića, Vembija i NBA asova

Prije Mundijala niko nije znao za njega, a sad je superstar: Popularniji od Lebrona, Dončića, Vembija i NBA asova

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Vozinja, čuvar mreže Zelenortskih ostrva je poslije fenomenalne partije protiv Španije na Mundijalu postao apsolutni hit i popularniji je od NBA superstarova.

Vozinju sada prati 11.4 miliona ljudi na Instagramu Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Do 15. juna i meča na Svjetskom prvenstvu teško da je iko znao ko je Vozinja. Golman Zelenortskih ostrva koji ima 40 godina i koji je od poznatijih klubova branio u Žil Visenteu (Portual) i AEL-u iz Limasola (Kipar). Ali, sada je jedan od najpopularnijih na svijetu.

Bar ako se gledaju društvene mreže. Iskusni čuvar mreže je pravio čuda na golu protiv Španije (0:0). Samo zahvaljujući njemu reprezentacija nije primila gol i došla je do istorijskog boda. I to protiv jedne od najboljih selekcija na svijetu. Postao je heroj i dobio nevjerovatnu popularnost.

Na Instagramu ga trenutno prati 11,4 miliona ljudi što je više pratilaca nego što imaju NBA superstarovi poput Luke Dončića (10,8 miliona), Lebrona Džejmsa (4,1 milion), Viktora Vembanjame (6,2 miliona), Šeja Gildžusa-Aleksandera (5 miliona) i mnogih drugih NBA asova.

Zašto je plakao?

Vozinja je poslije istorijskog uspjeha plakao. Nije mogao da zadrži emocije, pa je otkrio zašto je to bilo tako.

"Plačem jer su me odgajali baba i deda i jer oni nisu mogli da budu ovdje. Preminuli su. Moja majka nije mogla da bude ovdje zbog problema sa vizom i zbog novca koji je trebalo da izdvojimo za to. Nismo uspjeli da to uradimo na vrijeme", rekao je Vozinja.

Radi se na tome da njegova majka dođe na Mundijal i da bude na narednoj utakmici protiv Urugvaja (22. juna u ponoć po našem vremenu). Taj meč igraće se u Majamiju.

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Mundijal 2026

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