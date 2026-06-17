Hrvat zapušio usta Englezima kao niko ranije: "Ne pomaže vam što ste arogantni"

Reprezentacija Engleske ponovo mašta o osvajanju Svjetskog prvenstva, a Slaven Bilić im je rekao kako stoje stvari.

Izvor: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Fudbalske reprezentacije Engleske i Hrvatske odigraće najveći derbi prvog kola grupne faze na Mundijalu 2026, a zbog istorije okršaja koji imaju ova dva tima taj meč će privući pažnju cijelog svijeta. Engleski mediji su zbog toga kontaktirali Slavena bilića, nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca i selektora, koji im je iz svog ugla objasnio najveći problem njihovog nacionalnog tima.

Prisjećajući se Mundijala koji se 2018. godine igrao u Rusiji, Bilić je otkrio Englezima da su u Hrvatskoj shvatili kao nepoštovanje navijačku pjesmicu koja je tih dana bila hit. Englezi su pjevali da se "Fudbal vraća kući", misleći na osvajanje trofeja, a Hrvati su razumjeli to kao neku vrstu arogancije i zbog toga bili dodatno motivisani kada su se sreli u nokaut fazi turnira.

"Kontekst je zaista važan, znate? Ali to je definitivno bila stvar 2018. i nije pomoglo Engleskoj. Bio sam tamo s ITV-om i sjećam se da smo razgovarali o tome. Razgovarao sam s nekoliko igrača i to ih je malo motivisalo. U Hrvatskoj je to bilo predstavljeno kao da nas engleski igrači ne poštuju", govori Slaven Bilić iz svog doma u Splitu.

Svjestan je Slaven Bilić da reprezentativci Engleske nisu željeli da se situacija tako razvija, ali su mediji i navijači iza njih kreirali sliku koja je inspirisala Hrvatsku. Sa druge strane, na fudbalere Hrvatske niko nije vršio pritisak tog tipa - publika ih je podržavala, a u engleskim medijima nije moglo da se pročita ništa o njihovim velikim snovima na Svjetskom prvenstvu.

"Nije to došlo iz usta engleskih igrača. Oni nisu glupi. Znaju da ne ide javno omalovažavati Andoru ili Estoniju. Pokazuje se poštovanje. Ali stvar je u tome da hrvatski narod to čuje od medija i možda nekih navijača. Hrvatski mediji svakodnevno prevode šta se događa i govori u Engleskoj. Bilo da je riječ o Premijer ligi ili reprezentaciji. To se ne događa u suprotnom smjeru. Engleska je moćna nacija pa smo znali za pjesmu i znali smo da novinari govore kako će Engleska pobijediti. I znate šta? Imali smo i mi pjesmu. Govorila je da ćemo biti prvaci. Ali kladim se da ta pjesma nije dospjela na stranice 'Daily Maila', zar ne? To je u osnovi razlika", pojašnjava Bilić.

Nekadašnji fudbaler koji je dio igračke i trenerske karijere proveo u Engleskoj analizirao je i predstojeći meč Engleske i Hrvatske, po mišljenju svih najveći derbi prvog kola na Mundijalu. Utisak je da će se baš na tom meču odlučivati i o prvom mjestu u grupi.

"Ako postignemo gol, moglo bi postati teško i vrlo nervozno za Englesku", rekao je Bilić Englezima i dodao: "Pritisak je uvijek na Engleskoj i to svaki put znamo. Imate najjaču ligu i proizvodite nevjerovatno kvalitetne igrače. Dominirate u klupskom fudbalu već 20 godina. To vas čini favoritima svaki put kad dođete na turnir, a to vam ne pomaže uvijek. I na Hrvatskoj je veliki pritisak, ali zemlja stoji iza igrača. Ako ne budu igrali dobro, mediji će ih 'ubiti'. Ali trenutno je sve podrška. Sjećam se vremena u Engleskoj kada se prije utakmica mnogo pričalo o skandalima i nefudbalskim stvarima. Vidjeli smo da im pritisak može biti prevelik".

Meč Engleske i Hrvatske igra se u srijedu (22.00), a u ovoj grupi su još reprezentacije Gane i Paname. Ta dva tima počinju svoj meč tri sata kasnije, ali je jasno da će mnogo više pažnje biti usmjereno ka prvom meču u grupi.