Najveći ikada, a sada najgori: Kristijano Ronaldo je problem Portugala i to svi vide

Portugal je remizirao protiv DR Konga, a Kristijano Ronaldo je ponovo razočarao. Njegova forma postavlja pitanje o njegovoj ulozi u timu, iako se radi o najvećem portugalskom fudbaleru svih vremena koji je sada problem.

Izvor: Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

Portugal je remizirao protiv DR Konga (1:1) na startu Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, a kada se podvuče crta - djeluje da je možda najodgovorniji za to Kristijano Ronaldo. Iako se radi o jednom od najboljih fudbalera svih vremena, deluje da je postao najveći balast svog državnog tima, ako to već i nije godinama unazad.

Ronaldu je ovo posljednji Mundijal, vjerovatno i veliki turnir za reprezentaciju Portugala, pa djeluje da je sve usmjereno ka njemu - iako trenutno u 42. godini nije ni sjenka onog fudbalera na koga smo navikli.

25 - Cristiano Ronaldo's 25 touches today were his fewest in a major tournament game for Portugal when he played the full 90 minutes.



Fringe.pic.twitter.com/wNoBtcU6Xk — OptaJoe (@OptaJoe)June 17, 2026



Sve ono što je Ronaldo nekada radio rutinski sada djeluje kao da radi mnogo sporije - ili to uopšte ne može da ponovi. Tako je u Hjustonu protiv DR Konga prvo bio nevidljiv čitavo prvo poluvrijeme, da bi u drugom dobio dvije povratne lopte na sedam metara - i šutirao je daleko od gola. Ni blizu to nije bilo.

0 - Cristiano Ronaldo has now gone 10 consecutive major tournament games without scoring for Portugal (FIFA World Cup/EURO):



33 shots

11 on target

0 goals



Drought.pic.twitter.com/PYQIHPgCkM — OptaJoe (@OptaJoe)June 17, 2026



Statistika kaže da je Kristijano Ronaldo sada na deset uzastopnih utakmica na turnirima bez gola za Portugal, što će reći da se odavno nije upisao na SP i EP. U tom periodu šutirao je 33 puta, samo 11 u okvir gola - i nijednom nije pogodio.

Cristiano Ronaldo's game by numbers vs. DR Congo:



25 touches

19/21 successful passes

5 touches in the opp. box

1 pass into the final third

0/3 shots on target



They kept him quiet.pic.twitter.com/cFu8lbulgb — Squawka (@Squawka)June 17, 2026



Da stvar bude nevjerovatnija, Kristijano Ronaldo je čitav meč proveo na terenu, kao da selektor Roberto Martinez nije smio da ga zamijeni, zbog čega ga je prozvao i Rade Bogdanović. Sve u svemu djeluje da ovome Portugalu mnogo toga fali, počevši od toga da će morati da smisle kako da Kristijana Ronalda koriste na ovom turniru - pošto oslanjanje na njega više nije opcija.

Svaka čast za 143 gola u dresu Portugala, po čemu je apsolutni svjetski rekorder, ali djeluje da će reprezentacija s najboljim veznim redom na svijetu samo patiti ako se bude "kladila" na njega.

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