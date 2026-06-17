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Najveći ikada, a sada najgori: Kristijano Ronaldo je problem Portugala i to svi vide

Najveći ikada, a sada najgori: Kristijano Ronaldo je problem Portugala i to svi vide

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Portugal je remizirao protiv DR Konga, a Kristijano Ronaldo je ponovo razočarao. Njegova forma postavlja pitanje o njegovoj ulozi u timu, iako se radi o najvećem portugalskom fudbaleru svih vremena koji je sada problem.

Kristijano Ronaldo najgori igrač Portugala Izvor: Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

Portugal je remizirao protiv DR Konga (1:1) na startu Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, a kada se podvuče crta - djeluje da je možda najodgovorniji za to Kristijano Ronaldo. Iako se radi o jednom od najboljih fudbalera svih vremena, deluje da je postao najveći balast svog državnog tima, ako to već i nije godinama unazad.

Ronaldu je ovo posljednji Mundijal, vjerovatno i veliki turnir za reprezentaciju Portugala, pa djeluje da je sve usmjereno ka njemu - iako trenutno u 42. godini nije ni sjenka onog fudbalera na koga smo navikli.


Sve ono što je Ronaldo nekada radio rutinski sada djeluje kao da radi mnogo sporije - ili to uopšte ne može da ponovi. Tako je u Hjustonu protiv DR Konga prvo bio nevidljiv čitavo prvo poluvrijeme, da bi u drugom dobio dvije povratne lopte na sedam metara - i šutirao je daleko od gola. Ni blizu to nije bilo.


Statistika kaže da je Kristijano Ronaldo sada na deset uzastopnih utakmica na turnirima bez gola za Portugal, što će reći da se odavno nije upisao na SP i EP. U tom periodu šutirao je 33 puta, samo 11 u okvir gola - i nijednom nije pogodio.


Da stvar bude nevjerovatnija, Kristijano Ronaldo je čitav meč proveo na terenu, kao da selektor Roberto Martinez nije smio da ga zamijeni, zbog čega ga je prozvao i Rade Bogdanović. Sve u svemu djeluje da ovome Portugalu mnogo toga fali, počevši od toga da će morati da smisle kako da Kristijana Ronalda koriste na ovom turniru - pošto oslanjanje na njega više nije opcija.

Svaka čast za 143 gola u dresu Portugala, po čemu je apsolutni svjetski rekorder, ali djeluje da će reprezentacija s najboljim veznim redom na svijetu samo patiti ako se bude "kladila" na njega.

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Tagovi

Kristijano Ronaldo fudbal Mundijal 2026 Portugal

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