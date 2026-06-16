Selektor Portugala rekao da odlazi: Kristijano i Portugalci čuli vijest dan prije prvog meča na Mundijalu

Roberto Martinez odlazi sa mjesta selektora Portugala nakon Mundijala.

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Iako Portugal još nije ni počeo takmičenje na Svjetskom prvenstvu, ovu selekciju već drmaju potresi. Kako javljaju strani mediji, selektor Roberto Martinez je odlučio da se povuče nakon Mundijala. Ovakva vijest pred početak takmičenja sigurno neće pomoći timu.

Portugal počinje takmičenje među posljednjima 17. juna utakmicom sa Demokratskom republikom Kongo, a u njihovoj grupi su i Kolumbija i Uzbekistan.

Ekipa koju još jednom vodi jedan od najstarijih igrača tunira Kristijano Ronaldo neće više trenirati iskusni stručnjak bez obzira na rezultat na Mundijalu, a "Talk Sport" navodi da on sada želi da se vrati u klupski fudbal.

Novinar Aleks Kruk navodi da je Roberto Martinez prije početka Mundijala izvijestio Fudbalski savez Portugala o svojoj odluci, kako bi organizacija mogla da razmisli o potencijalnom zamjeniku. Ranije se pričalo o Žozeu Murinju, ali ta zamisao je propala kada je on prihvatio poziv Real Madrida.

Martinez je deset godina bez posla u klubovima pošto je prvo vodio Belgiju šest godina, a zatim je preuzeo Portugal. Prije toga je vodio Svonsi i Vigan za koje je i igrao, kao i Everton.