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Cijeli svijet čeka Nejmara: Isplivao snimak sa treninga Brazila, da li će uopšte igrati?

Cijeli svijet čeka Nejmara: Isplivao snimak sa treninga Brazila, da li će uopšte igrati?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Prva zvijezda Brazila Nejmar oporavlja se od povrede.

Hoće li Nejmar igrati na Svjetskom prvenstvu Izvor: X/@GingaBonitoHub

Velike vijesti za Brazil, Nejmar je odradio prvi trening i procjene su da će biti spreman za nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Naravno, petostruki šampion svijeta prvo mora da prođe grupu, poslije neubjedljivog otvaranja najveće fudbalske smotre.

Izabranici Karla Anćelotija su remizirali sa Marokom 1:1, a čekaju ih još dueli sa Haitijem i Škotskom. Postoje male šanse da najveću zvijezdu brazilske reprezentacije vidimo u trećem meču, ali neće se ulaziti u bespotreban rizik.

Kako navode brazilski mediji, Nejmar jeste trenirao, ali još uvijek nije u punom trenažnom procesu. Danas je bio dan za procjene njegovog stanja, samo je istrčavao dionice, ali se oporavak se odvija po planu.

 Nejmar se povrijedio još 17. maja, praktično je bilo neizvjesno da li će ga Anćeloti uvrstiti na spisak, ali je procijenjeno da može da se oporavi na vrijeme za ključne utakmice na prvenstvu.

Nema potrebe govoriti koliko nekadašnji as Barselone i Pari Sen Žermena znači saigračima makar i na klupi, a cijeli svijet se nada da će vidjeti makar malo njegove magije na terenu...

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Tagovi

Mundijal 2026 Brazil Nejmar

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