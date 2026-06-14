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Portugalci nose specijalne narukvice na SP: Razlog je pretužan

Portugalci nose specijalne narukvice na SP: Razlog je pretužan

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Portugala će još jednom odati počast tragično nastradalom Diogu Žoti.

Portugalci nose narukvice posvećene Diogu Žoti Izvor: MN PRESS

Portugal misiju na Svjetskom prvenstvu počinje protiv Konga u srijedu od 19 časova, a svi igrači će oko ruke nositi jedan poseban detalj. Tragično nastradali Diogo Žota će biti sa reprezentativcima Portugala tokom celog Mundijala jer će oko ruke nositi narukvice u njegovu čast.

O čemu se zapravo radi i kako je došlo do ideje je ispričao Vitinja sa suzama u očima.

"Priča u vezi sa ovim narukvicama nastala je nedavno, na zvaničnom prijemu kod premijera koji nam ih je lično poklonio", rekao je Portugalac i dodatno pojasnio kako su ispoštovana pravila FIFA koja su prilično rigorozna kada je u pitanju nošenje nakita.

"Ljudi koji su radili na ovome potrudili su se da narukvice budu napravljene tako da nesmetano možemo da ih nosimo na samom terenu tokom utakmica. Dakle, imaju specifične i adekvatne materijalne odlike, mekane su i bezbjedne, kako bismo smjeli da ih nosimo u samoj igri", dodao je 26-godišnji vezista.

Šta je napisano na specijalnim narukvicama? "Na tim narukvicama su ispisana imena svih igrača koji su ovdje, uz jedno ime koje je potpuno posebno i koje se izdvaja - ime našeg Dioga Žote. On je i dalje dio ovog tima", rekao je Vitinja.

Spisak sa Žotinim imenom

Selektor Portugala Roberto Martinez je prilikom objavljivanja konačnog spiska za Svjetsko prvenstvo, uvrstio i i ime Dioga Žote na njega. Nekadašnji fudbaler Liverpula je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći prije godinu dana, a sigurno je da bi se našao među putnicima za Mundijal, da sudbina nije imala drugačije planove.

Portugalci takmičenje počinju u srijedu protiv Konga, dok se u grupi K nalaze još Kolumbija i Uzbekistan.

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Tagovi

Diogo Žota Mundijal 2026 Portugal

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