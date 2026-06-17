Šok za Ronalda i Portugal: Ispromašivao se i koštao svoju zemlju pobjede protiv DR Konga!

Portugal je remizirao protiv DR Konga na startu Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Kristijano Ronaldo došao je na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi s nadom da će svoj Portugal dovesti do trona, ali ako se po jutru dan poznaje... Teško ćemo to vidjeti ovog ljeta!

Portugal je bio bezidejan i nije uspio da pobijedi DR Kongo u Hjustonu, tako da je poslije velike borbe na kraju plijen podijeljen - 1:1. Ko je za to kriv? Jedan od krivaca je i Kristijano Ronaldo koji kao da je bio igrač manje za Portugal čitav meč, a i kada je dobio loptu - očajno je šutirao, za fudbalera njegove klase. Ozbiljno se ispromašivao i ne liči na sebe u 42. godini.

Ipak, nije tako djelovalo na početku meča jer je Portugal poveo u 5. minutu preko Žoaa Neveša, ali DR Kongo je polako dizao svoj nivo igre i u poslednjim sekundama prvog poluvremena došao je do izjednačenja preko Joana Vise.

Ispostavilo se da je to i konačan rezultat i još jedno veliko iznenađenje na Mundijalu, ovoga puta u grupi "K".

Podsjetimo, u ovoj grupi su takođe i Kolumbija i Uzbekistan.

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