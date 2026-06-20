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Tragedija Turske: Ispala sa Svjetskog prvenstva u potpunoj blamaži

Tragedija Turske: Ispala sa Svjetskog prvenstva u potpunoj blamaži

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Turska sa igračem više izgubila od Paragvaja i ispala sa Svjetskog prvenstva već poslije dvije utakmice.

turska Izvor: Fatma Nur Arslan / AFP / Profimedia

Reprezentacija Turske eliminisana je sa Svjetskog prvenstva jer je izgubila od Paragvaja 0:1 u Santa Klari. Najbržim golom na Mundijalu, pobjedu Južnoamerikancima donio je Matijas Galarca, pogotkom u 65. sekundi utakmice.

Turskoj nije pomoglo da spriječi blamažu ni to što je uputila tačno 32 udarca ka golu protivnika, kao ni to što je od završnice prvog dijela meča imala igrača više. Tada je Paragvajac Migel Alimiron napravio najveću glupost Svjetskog prvenstva i postao prvi igrač koji je isključen jer je prekrio lice rukom u svađi.

Turcima nije pomoglo ni to što su ih predvodili svjetski poznati asovi - kapiten Hakan Čalhanoglu (Inter) i mladi Arda Guler (Real Madrid). Čekala je njihova zemlja ovaj nastup na Mundijalu još od 2002. godine i završila ga je debaklom, jer je u prvom kolu glatko izgubila od Australije 0:2.

Uoči posljednjeg kola, Amerika je prva u grupi sa šest bodova, a Australija i Paragvaj imaju po tri, dok je Turska jedina bez ijednog boda. To znači i kraj učešća ekipe Vinćenca Montele nakon posljednjeg kola, u kojem će 25. juna igrati protiv domaćina i najboljeg tima grupe - Amerike.



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Turska Mundijal 2026

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