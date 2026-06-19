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Šta bi bilo da su osvojili Svjetsko prvenstvo? Afrikanci osvojili bod, pa dobili luksuzne poklone od Saveza

Šta bi bilo da su osvojili Svjetsko prvenstvo? Afrikanci osvojili bod, pa dobili luksuzne poklone od Saveza

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Selekcija Južne Afrike bogato je nagrađena za osvojeni jedan bod na Svjetskom prvenstvu.

Fudbaleri Južne Afrike bogato nagrađeni za osvojeni bod Izvor: Cleverly/X/Printscreen

Reprezentativci Južne Afrike su osvojili prvi bod na Svjetskom prvenstvu, pošto su remizirali se selekcijom Češke 1:1 u drugom kolu, a sada je planetu obišao snimak na kojem se vidi kako su bogato nagrađeni za ovaj uspjeh.

U prvoj utakmici su poraženi od Meksika, međutim, u nastavku turnira će imati dodatni motiv. Cijeli tim i stručni štab na poklon su dobili luksuzne satove i nakit, kao da su osvojili šampionat. 

Prema informacijama koje su se pojavile, vrijednost ovih poklona iznosi više od 50.000 dolara po igraču, što je oko 1,3 miliona dolara ukupno.

U pitanju je brend "Icebox" koji je sinonim za luksuz u Americi, a Afrikanci su se počastili za sve pare...

Situacija u grupi je takva da je domaćin Meksiko već obezbijedio plasman dalje, Južna Koreja je druga, dok će se Južna Afrika i Češka boriti za treću poziciju.

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