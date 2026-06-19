NBA as bodrio je svim snagama Bosance na Svjetskom prvenstvu, ali nije imao razlog za slavlje...

Izvor: Jusuf Nurkić-BosnianBeast23/Facebook/Printscreen

Reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je težak poraz od Švajcarske (4:1), u drugom kolu na Svjetskom prvenstvu i ukoliko "zmajevi" žele da prođu dalje, biće im potrebno pravo čudo. Ipak, nade i dalje ima, što je poručio i NBA as Jusuf Nurkić koji je sa tribina borio svoj nacionalni tim.

On je u društvu supruge ispratio meč na stadionu u Kanadi i zabilježio je momenat kada se razglasa začula pjesma Halida Bešića "Ljiljani".

Nurkić je uz video atmosfere sa trbina objavio i emotivnu poruku...

"Ponos nije kada sve ide lako. Ponos je kada se digneš poslije pada, kada se boriš i kada si tu gdje te rijetki stignu. Hvala navijačima, prave ste legende, hiljade vas u Torontu, Los Anđelesu, po ulicama... To se pamti zauvijek", poručio je Nurkić.

Šta čeka Bosnu?

BiH poslije ubjedljivog poraza ne može na jednu od prve dvije pozicije, ali bi mogla da ugrabi posljednju šansu i plasira se kao jedna od osam trećeplasiranih reprezentacija koje će takođe obezbijediti prolazak u narednu fazu.

Ove reprezentacije će biti rangirane na osnovu broja bodova, gol-razlike, datih i primljenih golova, što znači da BiH i dalje ima nadu da prođe dalje.

Vidi opis Jusuf Nurkić objavio snimak i digao Bosance na noge: "To se pamti zauvijek" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: CRISTOPHER TORRES/EPA Br. slika: 20 20 / 20

Da bi Bosna i Hercegovina obezbijedila narednu fazu prvo mora da pobijedi Katar u Sijetlu 24. juna (21.00), a bilo bi dobro da to učini što ubjedljivijom razlikom, a onda tek kreću kalkulacije...