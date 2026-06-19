Novi Ergić je srušio Bosnu i Hercegovinu: Vrijedi 50.000.000 evra, upoređuju ga sa Srbinom

Selektor Švajcarske Murat Jakin uporedio Johana Manzambija sa Ivanom Ergićem. Upravo je on bio ključni igrač za pobjedu protiv Bosne i Hercegovine.

Izvor: MN Press/Bai Xuefei / Xinhua News / Profimedia

Bosna i Hercegovina imala je dobar rezultat protiv Švajcarske sve do 74. minuta na Mundijalu. Na semaforu je do tog momenta stajalo 0:0 i to je odgovaralo ekipi Sergeja Barbareza. Ali, tada je Johan Manzambi (20) zatresao mrežu i to samo tri minuta pošto je ušao u igru. Upravo je on bio ključni igrač za trijumf svoje reprezentacije.

Rođen je 14. oktobra 2005. godine u Ženevi, njegovi roditelji porijeklom su iz Afrike, a sada igra za Frajburg i njegova vrijednost procijenjena je na 50 miliona evra. O njemu je pisao i švajcarski "Blik" i uporedili su ga sa bivšim srpskim reprezentativcem Ivanom Ergićem.

Još pred početak Mundijala se pričalo o Manzambiju i njegovoj dobroj formi. Sleektor Murat Jakin ga je postavio na desno krilo, mjesto na kom nikada ranije nije igrao. Bio je na poziciji iza napadača, pa je igrao i defanzivnog vezistu. Zato su šefa struke reprezentacije i pitali da li je ikada sreo igrača koji ima toliko širok spektar kvaliteta.

"Njegov profil me po malo podsjeća na Ivana Ergića. I on je radio svoj posao u odbrani i činio je da protivnici izgledaju kao stubovi za skijaški slalom kada je igra u napadu u pitanju", rekao je Jakin.

Ergić reagovao zbog izjave

Izvor: Printscreen/Instagram/Ivan Ergić

Upravo je tu objavu vidio i nekadašnji srpski reprezentativac Ivan Ergić koji je igrao za srpski nacionalni tim u periodu od 2006. do 2008. video. Uputio je i poruku zahvalnosti za Jakina što ga se sjetio.

"Kada selektor reprezentacije dobije pitanje da uporedi talentovanog igrača sa bilo kim, posebno u 'umirućoj umjetnosti driblinga'. Murat", napisao je Ergić uz sliku upravo ovog dijela teksta iz švajcarskog "Blika".

Ko je Ivan Ergić?

Ivan Ergić sada ima 45 godina i ne bavi se fudblaom još od 2011. godine. Rođen je u Šibeniku (Hrvatska) i sa porodicom se preselio u Australiju 1997. godine. Tamo je počeo da se bavi fudbalom i prvi ugovor potpisao je sa Pertom. Tamo ga je primijetio Juventus koji ga je odmah doveo.

Ali, nije zaigrao za tim iz Torina, proslijeđen je odmah na pozajmicu u Bazel i tamo je ostao narednih osam godina, sve do 2009. godine kada je otišao u Bursu i poslije dvije godine završio karijeru. Igrao je za mladu reprezentaciju Australije (do 20 godina), sve dok nije dobio poziv selektora Ilije Petkovića za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006. godine. Debitovao je u prijateljskom meču sa Urugvajem na Marakani 27. maja 2006. godine. Nije igrao za nacionalni tim 2007, ali se vratio 2008. godine i te godine se povukao iz reprezentacije.

Sada uživa u stvarima koje nemaju nikakve veze sa fudbalom, piše pjesme, bavi se pisanjem poezije.