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"Osjećam potrebu da se svima izvinim, preuzimam punu odgovornost!" Muharemović se oglasio nakon crvenog kartona

"Osjećam potrebu da se svima izvinim, preuzimam punu odgovornost!" Muharemović se oglasio nakon crvenog kartona

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Štoper BiH oglasio se na društvenim mrežama nakon isključenja u meču sa Švajcarskom (4:1).

Tarik Muharemović Izvor: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH doživjela je ubjedljiv poraz u duelu sa Švajcarskom (4:1), u drugom krugu Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku.

Izabranici Sergeja Barbareza su na taj način znatno umanjili šanse za plasman u drugi krug. Prije svega, potrebna im je pobjeda u Sijetlu protiv Katara (24. jun) u posljednjoj rundi kako bi uopšte mogli da računaju na mjesto u nokaut fazi.

U tom duelu, "zmajevi" će biti lišeni usluga štopera Tarika Muharemovića, kojem je desetak minuta prije kraja, pri rezultatu 1:0 za Švajcarsku, pokazan direktan crveni karton.

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Muharemović je oborio Emboloa kao posljednji igrač odbrane, pa tako za portugalskog arbitra Žoaa Pinjeira nije bilo dileme. Odmah je isključio bh. reprezentativca, koji se nakon meča oglasio na Instagramu.

"Dragi navijači, osjećam potrebu da se svima izvinim, najprije saigračima i stručnom štabu, pa onda i vama - navijačima, zbog crvenog kartona.

Preuzimam punu odgovornost i žao mi je što sam otežao ekipi. Poraz boli, ali imamo još jednu utakmicu i još možemo ostvariti naše snove. Daćemo sve od sebe do kraja!

VJERUJEM U NAS I TAKO ĆE UVIJEK BITI!

Hvala na porukama i na podršci. Idemo zajedno dalje", napisao je prvotimac Sasuola na Instagramu.

Izvor: Screenshot

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Mundijal 2026 Tarik Muharemović Švajcarska BiH fudbal zmajevi

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