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Barbarez nakon teškog poraza na SP: Nema predaje, znamo sa kim igramo posljednju utakmicu, probaćemo da dobijemo!

Barbarez nakon teškog poraza na SP: Nema predaje, znamo sa kim igramo posljednju utakmicu, probaćemo da dobijemo!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Selektor BiH odjavio je meč sa Švajcarcima, u kojem je njegova ekipa poražena rezultatom 4:1.

Sergej Barbarez Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH doživila je težak poraz u drugom kolu Mundijala. Izabranike Sergeja Barbareza je u Los Anđelesu porazila selekcija Švajcarske rezultatom 4:1 i u velikoj mjeri umanjila šanse bh. tima za plasman u drugi krug.

"Naravno da je rezultat previsok, ali opet se moraju iskontrolisati neke stvari i kad imate igrača manje. OK, želja je bila. Odigrali smo preko 60 minuta vrhunski, po mom mišljenju daleko bolje od protivnika. Nažalost, primamo taj gol kako ga primimo, greškom gdje se lopta normalno ne izbija u teren nego van, onda i taj crveni karton. Mnoge iskusnije ekipe imaju onda problem sa tim. Uvijek smo govorili da je ovo dobra reprezentacija koja ima super fudbalere, koji znaju iskoristiti sve", rekao je Barbarez odmah po okončanju meča.

Sada sve staje u meč sa Katarom (24. jun, Sijetl), mada može da se desi da ni trijumf iz tog susreta ne bude dovoljan za drugi krug. Gleda se i gol-razlika gdje BiH sad veoma loše stoji (2:5).

"Nije posljednji voz, ovo je grupna faza. Znamo kako funkcioniše, znamo koje utakmice igramo i s kim igramo. Pripremićemo se za posljednju utakmicu i pokušati da je dobijemo", rekao je Barbarez, poentiravši na kraju:

"Nema predaje."

(momdoba, D. Šutvić)

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Tagovi

Sergej Barbarez Švajcarska BiH Mundijal 2026 fudbal zmajevi treneri

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