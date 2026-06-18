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Rade Bogdanović: "Bosna ne igra fudbal kao Hrvatska, svjesni su da ih samo sloga spašava"

Rade Bogdanović: "Bosna ne igra fudbal kao Hrvatska, svjesni su da ih samo sloga spašava"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Rade Bogdanović je najavio meč BIH i Švajcarake, a osvrnuo se i na mane tima Sergeja Barbareza.

Rade Bogdanović: "Bosna ne igra fudbal kao Hrvatska Izvor: RTS 1/printscreen

Pred meč Švajcarske i Bosne i Hercegovine u drugom kolu Mundijala Rade Bogdanović je prvo prokomentarisao opasku da "Srbi tradicionalno ne vole Švajcarsku jer nas je pobjeđivala."

"Ja moram da se vratim na to, tradicionalno mi onda ne volimo nikoga. Ali dobro, biće bolje", rekao je Rade Bogdanović, a onda se osvrnuo na meč BIH.

Iako je bilo promjena u timu "zmajeva", pa se tako u prvom timu našao Edin Džeko istakao je Bogdanović da se neće mnogo toga mijenjati i da svi znamo kao će Bosna i Hercegovina igrati. 

"BIH tim je manje-više isti, imaće isti princip igre kao na prošloj utakmici jer ovaj tim je selektiran tako od Barbareza da su svjesni da moraju na svakoj utakmici da daju 120 odsto mogućnosti. Ovo je tim koji ne igra fudbal kao što igra Hrvatska, nemaju oni te igrače. Oni su svjesni toga, svjesni su da uz disciplinu i borbu u kolektivnoj igri mogu mnogo da daju. Svesni su da samo sloga...", rekao je Bogdanović i onda zastao. 

Naglasio je da tim Sergeja Barbareza ima jasne mane, ali da ih zna i da igra u odnosu na to. 

"Jedino moguće rješenje je igra kao protiv Kanade. Oni su svjesni svih svojih kvaliteta i mana. Ne možemo da kažemo da Bosna ima jake individualce. Oni su prošli na SP onako momački, tvrdo, na penale, Svaka čast veliki respekt, ali za SP treba malo lopta i da se iznosi. Vrlo je bitno da u životu znaš gdje ti je mjesto, koje su tvoje mogućnosti", završio je Bogdanović. 

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