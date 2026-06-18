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Heroj Češke je bio na stubu srama: Zbog najbizarnije povrede cijela država ga napala

Heroj Češke je bio na stubu srama: Zbog najbizarnije povrede cijela država ga napala

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Mihal Sadilek dao je prvi gol na meču Češke i Južnoafričke Republike i sada će mu vjerovatno u domovini biti oprošteni grijesi iz prošlosti.

Heroj Češke slomio nogu pred Evropsko prvenstvo Izvor: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia

Igrao se šesti minut meča Češke i Južne Afrike kada je poslije centaršuta sa desne strane lopta stigla do Aleksandra Sojke koji ju je samo doturio do Mihala Sadileka.

Čovjek koji je ne tako davno napravio glupost zbog koje ga je cijela Češka napala, a klub otjerao, sada je bio heroj. Češka je povela 1:0 na Mundijalu! Pogledajte i kako:

Češka - Južna Afrika 1:0
Izvor: YouTube/Arena sport

Ovaj 27-godišnji vezista iz Uherskog Hradišta dao je svoj drugi gol za reprezentaciju na prvom velikom takmičenju pošto je zbog sopstvene gluposti doživio tešku povredu koja ga je izbacila iz tima za Euro 2024.

Na Euru 2024 igrao je Sadilek, ali Lukaš, rođeni brat Mihala Sadileka koji je pozvan kada je objavljeno da je tada perspektivni Mihal slomio nogu. Navodno je vodio bicilkl i tako se povrijedio, što mu niko ne bi zamjerio jer su svi pretpostavljali da je to bio nekakav vid pripreme za vellko takmičenje. 

Ipak skandal je izbio kada se otkrilo da su selektor, igrači i fudbalski savez krili šta je u pitanju. Zapravo su Mihal Sadilek, Ladislav Krejči i David Jurasek riješili da se u junu 2024. godine trkaju na triciklima niz brdo visoko 1.850 metara. Zapravo se sve otkrilo jer je djevojka golmana Mateja Kovarža sve snimila i postavila na svoj instagram! 

"Nevjerovatno, amaterski. Ko god dovede igrače u trening kamp i dozvoli im da rade ovo treba njihovom klubu da plati mnogo novca zbog ovakve povrede. Biće tužbi protiv fudbalskog saveza koji se ponaša kao da su igrači tu da peku kobasice", rekao je legendarni češki fudbaler Milan Luhovi tom prilikom. 

Mihalov brat Lukaš dobio je poziv umjesto Mihala, a Češka je odigrala Euro na kome su izgubili dvije utakmice u nadoknadi, a sa Gruzijom su igrali neriješeno 1:1 jer su primili gol u nadoknadi prvog poluvremena.

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbal Češka

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