Kanada zabranila ulaz reprezentativcu Obale Slonovače!

Reprezentativac Obale Slonovače Eli Vahi nije dobio vizu za Kanadu jer se protiv njega vodi postupak za namještanje utakmica u Francuskoj.

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku obilježilo je i nekoliko skandala, a veoma veliki problem nastali su zbog viza. Na teritoriju SAD i Kanade nisu mogli da uđu navijači, članovi delegacija, pa čak ni fudbaleri poput Tomasa Partija koji je optužen za silovanje. Na spsiku onih koji ne mogu u Kanadu sada je i napadač Obale Slonovače, talentovani napadač Eli Vahi (23)!

Fudbaler koji nastupa za Nicu u Francuskoj kao pozajmljeni igrač Ajtrahta iz Frankfurta neće moći da igra na meču drugog kola grupne faze, kada će na terenu biti reprezentativci Njemačke i Obale Slonovače. Kanada je odbila da mu izda vizu jer se protiv njega vodi postupak, nakon što je optužen za namještanje utakmica u Francuskoj.

"Izvori upoznati sa slučajem, koji su kao i drugi govorili anonimno jer nisu bili ovlašćeni da javno komentarišu, potvrdili su da je 23-godišnji fudbaler predmet aktivne istrage. Istražitelji pokušavaju sada da utvrde da li je Vahi, igrajući za svoj klub Nicu, namjerno zaradio žuti karton protiv Meca 17. maja", navodi u svom tekstu "Njujork Tajms".

Slične vijesti stizale su prethodnih dana i iz Francuske, gde Vahi već godinama igra - uz kratak prekid dok je nastupao u Njemačkoj. On je čitavu profesionalnu karijeru u Evropi, a sporan meč odigrao se prije nekoliko nedjelja - u finišu sezone elitnog ranga francuskog fudbala.

"Možemo da potvrdimo da je 23-godišnji fudbaler, koji se takmiči u francuskoj Ligi 1, uhapšen 29. maja u okviru istrage koju je pokrenulo tužilaštvo u Marseju zbog sumnji na organizovanu prevaru, organizovanu sportsku korupciju, prikrivanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom i pranje novca. Pušten je nakon saslušanja. Istraga je i dalje u toku", rekao je portparol tužilaštva u Marseju, dok se Vahi, FIFA i Fudbalski savez Obale Slonovače nisu oglasili.

Reprezentacija Obale Slonovače moraće bez napadača koji je bio u prvom kolu grupne faze bio u startnoj postavi. Jasno je da neće igrati protiv Nijemaca u Torontu, ali bi Eli Vahi mogao da se nađe u timu za meč trećeg kola. Kurasao i Obala Slonovače će u Filadelfiji igrati posljednju utakmicu grupne faze.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!