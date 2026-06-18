Švajcarska u problemima pred meč sa BIH: Selektor se razbolio, da li će voditi ekipu protiv "zmajeva"?

Za sada nije poznato da li će Murat Jakin biti na klupi.

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Fudbalska reprezentacija BiH odmjeriće večeras u Los Anđelesu snage sa Švajcarskom (21.00 po našem vremenu, 12.00 po lokalnom) u drugom kolu Mundijala.

Utakmica ima nemjerljiv značaj za oba tima, a nekoliko sati pred derbi drugog kola grupne faze švajcarski tim našao se u problemima. Prema pisanju Blika, selektor Murat Jakin se razbolio, pa je neizvjesno da li će večeras na stadionu SoFi biti kraj aut-linije.

Kako piše ovaj list, Jakin se nije osjećao dobro već na zvaničnoj konferenciji za novinare, uz napomenu da skoro nije ni spavao prethodne noći. Razlog svemu tome je jaka prehlada, kojem je "kumovala" izloženost klimatizovanim prostorijama, s obzirom na veoma visoke temperature na tlu Sjeverne Amerike.

Slične probleme Jakin je imao i krajem prošle godine, kada je sa delegacijom Fudbalskog saveza Švajcarske obilazio Sjedinjene Američke Države u potrazi za idealnim kampom reprezentacije.

Sve ovo podsjeća na situaciju iz 2022. godine i Mundijala u Kataru, kada su Švajcarci takođe imali zdravstvene probleme. Tako su Jan Zomer i Niko Elvedi zbog jake prehlade propustili meč sa Srbijom, dok je Silvan Vidmer bio van protokola za meč osmine finala protiv Portugala.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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