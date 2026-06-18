logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Švajcarska u problemima pred meč sa BIH: Selektor se razbolio, da li će voditi ekipu protiv "zmajeva"?

Švajcarska u problemima pred meč sa BIH: Selektor se razbolio, da li će voditi ekipu protiv "zmajeva"?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Za sada nije poznato da li će Murat Jakin biti na klupi.

Murat Jakin bolestan Izvor: AC/© MN press, all rights reserved

Fudbalska reprezentacija BiH odmjeriće večeras u Los Anđelesu snage sa Švajcarskom (21.00 po našem vremenu, 12.00 po lokalnom) u drugom kolu Mundijala.

Utakmica ima nemjerljiv značaj za oba tima, a nekoliko sati pred derbi drugog kola grupne faze švajcarski tim našao se u problemima. Prema pisanju Blika, selektor Murat Jakin se razbolio, pa je neizvjesno da li će večeras na stadionu SoFi biti kraj aut-linije.

Kako piše ovaj list, Jakin se nije osjećao dobro već na zvaničnoj konferenciji za novinare, uz napomenu da skoro nije ni spavao prethodne noći. Razlog svemu tome je jaka prehlada, kojem je "kumovala" izloženost klimatizovanim prostorijama, s obzirom na veoma visoke temperature na tlu Sjeverne Amerike.

Slične probleme Jakin je imao i krajem prošle godine, kada je sa delegacijom Fudbalskog saveza Švajcarske obilazio Sjedinjene Američke Države u potrazi za idealnim kampom reprezentacije.

Sve ovo podsjeća na situaciju iz 2022. godine i Mundijala u Kataru, kada su Švajcarci takođe imali zdravstvene probleme. Tako su Jan Zomer i Niko Elvedi zbog jake prehlade propustili meč sa Srbijom, dok je Silvan Vidmer bio van protokola za meč osmine finala protiv Portugala.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Murat Jakin Švajcarska BiH zmajevi Mundijal 2026 treneri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC