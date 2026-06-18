Najplaćeniji NBA novinar se brukao pred kamerama: Pričao o Mundijalu i lupao gluposti

Najplaćeniji NBA novinar Stiven Ej Smit pokušao je da priča o fudbalu i Svjetskom prvenstvu i samo se obrukao pred kamerama.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Stiven Ej Smit je najplaćeniji novinar u NBA ligi. Ima neke sporne stavove i mišljenja, ali niko ne može da kaže da se ne razumije u košarku i da ne zna šta se dešava u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Međutim, kada je u pitanju fudbal kao sport, očigledno je da se tu ne snalazi najbolje i to je dokazao izjavom u jednoj emisiji kad je spominjao Svjetsko prvenstvo.

"Za mene je baš bitno šta mogu Kilijan Mbape i Francuzi. Dao je dva gola, dao je i het-trik u porazu od Argentine u finalu 2022. godine. Pitam se da li je ovo ta godina za Francusku. Pričam o Francuskoj zbog Vembanjame koji je izgubio u NBA finalu. Zanima me da li konačno ove godine mogu da osvoje Svjetsko prvenstvo, s obzirom na Mbapea i na to šta je uradio i šta znamo da može", rekao je Smit.

Fanovi ga već mole da prestane da priča o Mundijalu, da je fudbal nešto u šta se očigledno ne razumije i da se drži košarke i NBA lige. Posebno poslije ovakvih izjava i nepoznavanja istorije.

Francuska je dvostruki svjetski šampion. Uspjela je to prvo 1998. godine kada je u finalu pobijedila Brazil (3:0) golovima Zinedina Zidana (dva pogotka) i Emanuela Petija. Isti uspjeh napravila je 2018. godine u Rusiji kada je u finalu srušila Hrvatsku (4:2). Golove su dali Mandžukić (autogol), Grizman, Pogba i Mbape, dok su za Hrvate strijelci bili Perišić i Mandžukić.