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Senegal njegovim golom obrukao Francusku kao nikad u istoriji: Umro je u mukama sa samo 42 godine

Senegal njegovim golom obrukao Francusku kao nikad u istoriji: Umro je u mukama sa samo 42 godine

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Legendu i heroja Senegala Papu Bubu Diopa podmukla bolest je savladala i on je preminuo sa samo 42 godine.

Papa Buba Diop dao gol Francuzima za pobjedu Senegala 2002. Izvor: Patrick HERTZOG / AFP / Profimedia

Dok cijeli svijet gleda meč Francuske i Senegala na Svjetskom prvenstvu 2026. godine teško da će ove dvije selekcije odigrati meč koji će biti više upamćen od onog 2002. godine.

Na otvaranju Svjetskog prvenstva u Japanu i Južnoj Koreji, aktuelni svjetski šampion Francuska sa igračima poput Trezegea, Vijere, Desaija, Tirama, Anrija i Sisea izgubila je 1:0 od Senegala!

Gol za istoriju na tom meču dao je Papa Buba Diop u 30. minutu meča i zauvijek je postao heroj dječaka u Senegalu. Nakon sjajne fudbalske karijere, on se nažalost razbolio i preminuo je 2020. godine sa samo 42 godine.

Šta se desilo sa herojem Senegala?

Sjajni defanzivni vezista, kasnije u karijeri i štoper, završio je karijeru 2013. godine sa 63 nastupa za Senegal, a preminuo je u Parizu 29. novembra 2020. godine.

Njemu je dijagnostikovana Amiotrofična lateralna skreloza koja je poznata pod nazivima Šarkoova ili Lu Geringova bolest. To je bolest centralnog nervnog sistema i bolest progresivno napreduje do fatalnog ishoda, a za sada su uspjesi u liječenju ove bolesti vrlo skromni.

Senegalci mu posvetili pobjedu

Igrao je od 2001. do 2008. godine za Senegal i na kraju je najviše upamćen po tom Mundijalu na kome je Senegal stigao do četvrfinala u kome je Turska prošla poslije zlatnog gola. Nisu ga nikada zaboravili.

Tačno dvije godine nakon njegove smrti Senegal je savladao Ekvador 2:1 na Mundijalu i posvetio je tu pobjedu Diopu.

"Ovo je utakmica za Papu Bubu Diopa jer je godišnjica njegove smrti. Željeli smo da uradimo nešto posebno. Danas smo srećni, mislimo na njegovu porodicu jer nam oni mnogo pomažu", rekao je Kalidu Kulibali nakon tog meča.

Kakvu je karijeru imao?

Počeo je u rodnom Senegalu, zatim je prešao u jedan manji klub u Švajcarskoj, a onda je igrao za Ksamaks i Grashopers. Poslije toga je nastupao za Lans, a zatim je u Premijer ligi u dresu Fulama, Portsmuta, Birmingema i Vest Hema odigrao 182 meča, Kratko je nastupao i na Balkanu za AEK.

"On je bio tako divan karakter, bio je fantastičan. Uvijek srečan i uvijek sa osmijehom na licu. Nije bilo agresivnosti u njemu, samo je na terenu bio agresivan jer je bio tako veliki, ali ništa loše nije bilo u njemu. Bio je pravi džin", rekao je Hari Rednap kada je preminuo Papa Buba Diop.

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Tagovi

Senegal Mundijal 2002 Francuska

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