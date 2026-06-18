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"Da li smo imali plan za Ronalda? Iskreno, ne": Fudbaler Konga izjavom ponizio Kristijana

"Da li smo imali plan za Ronalda? Iskreno, ne": Fudbaler Konga izjavom ponizio Kristijana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Kristijano Ronaldo je jedan od glavnih krivaca za to što Portugal nije pobijedio, a reprezentativac Konga Ngal Ajel Mukau je pričao o njemu

Reprezentativac Konga o Kristijanu Ronaldu Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Očekivala se rutinska pobjeda Portugala na startu Svjetskog prvenstva, pa je onda uslijedio šok. Osvojen je samo bod protiv Konga (1:1) i glavni krivac za to je Kristijano Ronaldo. Žestoko se ispromašivao na tom meču i pokazao da mu sve teže ide da se takmiči na najvišem nivou.

Igra u Saudijskoj Arabiji, ima 41 godinu i to utiče na igru reprezentacije. Poslije tog kiksa fudbaler DR Kongo Ngajel Mukau dao je izjavu. Novinar ga je pitao da li su oni imali neki poseban plan za čuvanje Kristijana Ronalda?

"Iskreno, ne. Jer znamo da nije isti kao ranije. Stariji je sada. I dalje je jedan od najvećih ikada, veoma ga poštujemo. Kada ostarite, nije to isto, ne možeš da uložiš isti trud, ali i dalje imam ogromno poštovanje prema njemu", rekao je Mukau.

Pojedinci su ovu izjavu veznog fudbalera francuskog Lila shvatili i kao ponižavanje legendarnog fudbalera. Doduše, pričao je sa dosta poštovanja i samo je rekao ono što mnogi misle. Malo ko o tome priča u javnosti, ali je Tjeri Anri pred svima rekao i šta je Ronaldov veliki problem...

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Tagovi

Mundijal 2026 Portugal Kristijano Ronaldo DR Kongo

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