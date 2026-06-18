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"Kako da izbacim najboljeg u istoriji fudbala?": Selektor Portugala stao uz Ronalda, ne kaje se zbog greške

"Kako da izbacim najboljeg u istoriji fudbala?": Selektor Portugala stao uz Ronalda, ne kaje se zbog greške

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Roberto Martinez smiruje strasti posle razočarenja na startu Mundijala.

Roberto Martinez o Kristijanu Ronaldu Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia

Jedan od najboljih fudbalera u istoriji Kristijano Ronaldo nalazi se na velikom udaru kritika poslije prve utakmice Portugala na Svjetskom prvenstvu. Jedan od favorita je razočarao i remirizao sa DR Kongom 1:1, a svima ja jesno da je Ronaldo već neko vrijeme problem portugalske reprezentacije.

Selektor Roberto Martinez nije imao čime da bude zadovoljan poslije premijere na Mundijalu, ali je istakao da je ovo tek prva utakmica i da očekuje bolje partije od svojih izabranika Kada je upitan zašto nije zamijenio Ronalda koji je odigrao jedan od najlošijih mečeva u nacionalnom dresu, bio je jasan, ako želiš gol, ne vadiš Ronalda napolje.

"Prvo, dozvolite mi da kažem da je Svjetsko prvenstvo turnir gdje se ovo dešava. Postoje trenuci kada nastupi nisu na nivou. U Kataru, Argentina je izgubila od Saudijske Arabije i osvojila Svjetsko prvenstvo, Španija isto tako protiv Švajcarske 2010. To je proces. Pričati stalno o osvajanju Svjetskog prvenstva, osvajanju Svjetskog prvenstva... To je emocija koja ne pomaže da se pobjedi u utakmicama. Najteži dio je bio dobro početi meč, i to smo uradili, počeli smo veoma dobro. Postizanje gola, što je trenutak koji obično mnogo pomaže u kontroli igre, imalo je za nas suprotan efekat. Pokušali smo da zadržimo posjed, nismo stizali do gola, dali smo DR Kongu priliku da ponovo pokrene igru, da postavi kontranapad, i izgubili smo mnogo dubine. DR Kongo postiže golove iz prekida, već smo rekli da veoma dobro rade na tome. I to se dešava u fudbalu. Stav igrača je bio izvanredan. Pokušali smo da promijenimo obrazac napada, češće smo dolazili do gola, ali ne u skladu sa kvalitetom koji imamo. To je dio igre", rekao je selektor Portugala.

Nastavio je Španac sa analizom... 

"U našoj strukturi, napadaču je potrebna velika disciplina. Ostajanje u odbrambenoj liniji iza štopera, stvaranje prostora... I poslije prvog gola, nismo stizali do posljednje trećine sa nivoom koji nam je potreban da služimo napadaču ili iskoristimo njegove pokrete. Moramo da se poboljšamo, ali disciplina igrača je bila veoma dobra tokom igre. Napadač mora biti blizu gola, ali moramo da stignemo tamo. Važno je da koristimo igrače koje imamo. Sa ulaskom Fransiska Konseisaa, više smo stizali do posljednje trećine. Prostor u odbrambenoj liniji se više otvorio i htjeli smo da koristimo Gonsala Ramosa, ali smo imali Bruna Fernandesa u poziciji da krene naprijed."

Smatra da je napravio dobru odluku da ostavio Kristijana Ronalda na terenu svih 90 minuta, iako je za cijelu utakmicu pipnuo loptu samo 25 puta...

"U utakmici kao što je ova, gdje je bilo teško ući u šesnaesterac, važno je iskoristiti Kristijanov kvalitet. Nema smisla izbaciti najboljeg strijelca u istoriji fudbala u utakmici gdje su nam potrebni golovi. Njegovo iskustvo u šesnaestercu je važno, način na koji privlači odbrambene igrače... Svaki igrač ima svoju ulogu na terenu i, kada razmišljamo o golovima, potreban nam je Kristijano na terenu."

Imao je Martinez opravdanje i za to što Ronaldo nije ispunio svoje obaveze prema medijima, već je ekspresno napustio teren i uputio se u svlačionicu.

"Bila je to prva utakmica, vrijeme kada još nemamo FIFA navike. Na ovom Svjetskom prvenstvu imamo osam igrača koji daju fleš intervjue, a još nemamo tu naviku da ostanemo na terenu. Bili smo tužni, ali pokušaćemo da brzo steknemo naviku."

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Tagovi

Mundijal 2026 Portugal Kristijano Ronaldo Roberto Martinez

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