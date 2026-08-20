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Borac se oglasio pred meč sa Čelikom: Stadion je zatvoren

Borac se oglasio pred meč sa Čelikom: Stadion je zatvoren

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Banjalučani potvrdili da će naredni prvenstveni meč na Gradskom stadionu igrati bez prisustva publike.

Borac - Čelik bez prisustva publike Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Predstojeći prvenstveni meč Borac - Čelik biće odigran bez prisustva publike, a o odluci Fudbalskog saveza BiH oglasio se i klub sa Gradskog stadiona.

U zvaničnom saopštenju potvrđeno je da na susretu trećeg kola Premijer lige BiH, 23. avgusta od 18.30, neće biti moguće prisustvo gledalaca.

"Fudbalski klub Borac Banja Luka obavještava javnost da će, zbog disciplinske kazne koju je izrekao Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, utakmica 3. kola WWin Lige BiH, u kojoj dočekujemo NК Čelik, biti odigrana bez prisustva publike.

Navedena disciplinska mjera izrečena je nakon utakmice 1. kola WWin Lige BiH, a u skladu sa odlukom nadležnih organa Fudbalskog saveza BiH, stadion će za predstojeću utakmicu biti zatvoren za gledaoce.

Ovom prilikom želimo da apelujemo na sve naše navijače da i u budućnosti nastave pružati snažnu podršku našem klubu, uz fer i sportsko navijanje, u skladu sa svim pravilima i propisima.

Zahvaljujemo se našim navijačima na razumijevanju i podršci, uz uvjerenje da će Borac u narednim utakmicama ponovo imati snažnu podršku svojih vjernih navijača sa tribina", saopšteno je iz banjalučkog kluba.

Podsjetimo, osim zatvaranja tribina, "disciplinci" FS BiH kaznili su Borac i novčano, tako da će Banjalučani u kasu Saveza morati da uplate 5.000 KM.

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Tagovi

FK Borac NK Čelik Premijer liga BiH Fudbalski savez BiH

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