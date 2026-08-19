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FS BiH sankcionisao Borac zbog ponašanja navijača: Jedan meč bez publike i novčana kazna!

FS BiH sankcionisao Borac zbog ponašanja navijača: Jedan meč bez publike i novčana kazna!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Banjalučki Borac saznao je u srijedu kaznu zbog ponašanja navijača na meču protiv mostarskog Veleža.

FS BiH sankcionisao Borac zbog ponašanja navijača na meču sa FK Velež Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj u srijedu razmatrala je prijavu Komiteta za takmičenje FS BiH zbog prekršaja počinjenih na utakmici prvog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Borca i Veleža, odigranoj 9. avgusta 2026. godine na Gradskom stadionu u Banjaluci.

"Zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, banjalučki klub je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM, kao i zabranom igranja jedne prvenstvene ili kup utakmice pred gledaocima na cijelom stadionu", saopšteno je na sajtu FS BiH.

Utakmica je zbog neprimjerenog i diskriminatornog skandiranja domaćih navijača bila prekinuta ukupno 37 minuta, a tom prilikom primijenjeno je pravilo "tri koraka". Nakon privremenih prekida igre i nastavka skandiranja, donesena je odluka o pražnjenju sjeverne tribine Gradskog stadiona.

Podsjetimo, crveno-plavi su savladali Mostarce rezultatom 3:1 (2:0) na startu nove sezone šampionata BiH, a golove su postigli Dani Romera, Amer Hiroš i Luka Juričić, dok je počasni gol za goste iz Mostara postigao Ajdin Nukić.

(MONDO)

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FK Borac FK Velež Premijer liga BiH

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