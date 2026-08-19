Banjalučki Borac saznao je u srijedu kaznu zbog ponašanja navijača na meču protiv mostarskog Veleža.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj u srijedu razmatrala je prijavu Komiteta za takmičenje FS BiH zbog prekršaja počinjenih na utakmici prvog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Borca i Veleža, odigranoj 9. avgusta 2026. godine na Gradskom stadionu u Banjaluci.

"Zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, banjalučki klub je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM, kao i zabranom igranja jedne prvenstvene ili kup utakmice pred gledaocima na cijelom stadionu", saopšteno je na sajtu FS BiH.

Utakmica je zbog neprimjerenog i diskriminatornog skandiranja domaćih navijača bila prekinuta ukupno 37 minuta, a tom prilikom primijenjeno je pravilo "tri koraka". Nakon privremenih prekida igre i nastavka skandiranja, donesena je odluka o pražnjenju sjeverne tribine Gradskog stadiona.

Podsjetimo, crveno-plavi su savladali Mostarce rezultatom 3:1 (2:0) na startu nove sezone šampionata BiH, a golove su postigli Dani Romera, Amer Hiroš i Luka Juričić, dok je počasni gol za goste iz Mostara postigao Ajdin Nukić.

Vidi opis FS BiH sankcionisao Borac zbog ponašanja navijača: Jedan meč bez publike i novčana kazna! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 6 6 / 6 AD

(MONDO)