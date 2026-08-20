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Borac, Srbija, Zvezda i Partizan igraju istovremeno: Koji sportski događaj ćete gledati? 3

Borac, Srbija, Zvezda i Partizan igraju istovremeno: Koji sportski događaj ćete gledati?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Borac protiv Vikingura (20h), košarkaši Srbije protiv Francuske (20h), Crvena zvezda protiv Viktorije Plzenj (20h), Partizan protiv Hetafea (21h) praktično u isto vrijeme igraju veoma važne mečeve.

Bogat sportski četvrtak Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Ljubitelji sporta moraće da kupe još jedan televizor do večeras! Koliko god da ih imate u kući, vjerovatno nije dovoljno da se isprati sve što se dešava jer praktično u isto vrijeme igraju Borac, Srbija, Crvena zvezda i Partizan. Prenosa će biti, pa imate nekoliko sati da odlučite šta ćete od sportskih događaja ispratiti ukoliko ne idete u halu ili na stadion.

Banjalučki Borac prenosiće TV Arena Sport, a kada su u pitanju utakmice u Srbiji, javni servis je odlučio da na RTS 1 ide meč Srbije i Francuske, da na RTS 2 u isto vrijeme gledamo okršaj Crvene zvezde i Viktorije Plzenj, dok će meč Hetafea i Partizana početi na RTS 3 i nastaviti se na RTS 2.

Sa druge strane, Arenasport će napraviti drugačiji raspored mečeva. Crvena zvezda i Viktorija Plzenj igraće pred gledaocima Arenasport Premium 1 kanala, na Arenasport Premium 2 kanalu gledaćemo Hetafe i Partizan, dok će Srbija i Francuska odmjeriti snage uz prenos na Arenasport Premium 3.

Fudbaleri banjalučkog Borca u Rejkjaviku igraju sa Vikingurom. Šampion Islanda domaćin je u prvom meču plej-ofa Konferencijske lige, a revanš će biti odigran sedam dana kasnije u Banjaluci.

Izvor: MN Press/Mondo/Stefan Stojanović

Podsjećamo, košarkaška reprezentacija Srbije igra prijateljsku utakmicu protiv Francuske, a to je provjera tima Dušana Alimpijevića pred kvalifikacione mečeve protiv Italije i Islanda. Okršaj Srbije i Francuske privlači veliku pažnju svih ljubitelja košarke na planeti, jer će to biti okršaj Nikole Jokića i Viktora Vembanjame, dvojice najboljih centara na svijetu.

Na drugoj strani su fudbalski klubovi iz Srbije. Crvena zvezda igra plej-of za Ligu Evrope protiv češkog rivala, dok će Partizan protiv favorizovanih Španaca igrati plej-of za Konferencijsku ligu. Ti mečevi su posljednja prepreka beogradskim rivalima prije ulaska u ligašku fazu i evropsku jesen.

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Tagovi

FK Borac Konferencijska liga FK Crvena zvezda FK Partizan Liga Evrope orlovi Srbija

Komentari 3

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crvenoplavi

Mi ćemo gledati naš Borac.

BL

Kakve komunističke petokrakre..

BL

Borac

Čitaoci reporteri

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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