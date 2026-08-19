Kladionice Borcu dodijelile ulogu "austsajdera", Islanđani uvjereni u pobjedu Vikingura!

Borac gostuje Vikinguru u okviru dvomeča koji donosi plasman u ligašku fazu Konferencijske lige.

Izvor: FK Borac

Fudbaleri banjalučkog Borca otputovali su na Island gdje će sutra u Rejkjaviku igrati prvi meč plej-ofa Konferencijske lige protiv Vikingura.

Biće to prilika za Banjalučane da se osvete Vikinguru za poraz u ligaškom dijelu Konferencijske lige u sezoni 2024/25, ali prije svega prilika da crveno-plavi obezbijede još jednu evropsku jesen.

Borac je do plej-ofa Konferencijske stigao pošto je u prethodnom kolu aliminisao bjeloruski ML Vitebsk. Crveno-plavi su slavili u Banjaluci 1:0, potom us poraženi u revanšu odigrnaom u mađarskom Mezekevešdu 2:1 poslije produžetaka, a onda su u penal-seriji bili bolji i slavili 4:2. Prije toga Borac je eliminisao moldavski Petrokub (3:0, 3:3) u druom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, u koje je ušao nakon eliminacije u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona od bugarskog šampiona, Levskog (1:1, 0:4).

Vikingur je u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona izbacio Đer, potom je eliminisan od Hapoela Ber Ševe, a onda je u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope eliminisan od švajcarskog Tuna (0:3, 3:2), pa sada igra plej-of Konferencijske lige.

Kladionice na Islandu, ali i redom kladionice kod nas veće šansu za pobjedu u prvom duelu Vikingura i Borca daju šampionu Islanda. Tako je kvota na Vikingur oko 1.60, dok je kvota na Banjalučane 5.10.

Da je Borac autsajder smatraju i ljubitelji fudbala na Islandu. U anketi na islandskom portalu Fotbolta.net 68 odsto učesnika odgovorilo je da će Vikingur slaviti u ovom dvomeču, dok 32 odsto vjeruje u prolaz Borca.

I jedni i drugi imaju više nego dovoljno motiva jer pobjednika ovog dvomeča očekuja značajna finansijska injekcija. Borac je plasmanom u plej-of Konferencijske lige, čak i da bude eliminisan zaradio već 1.710.000 evra, ali bi za plasman u ligašku fazu dobio 3.870.000 KM.

Vikingur će za razliku od prošlog puta dočekati Borac na svom stadionu u Rejkjaviku koji ima kapacitet oko 1.450 mjesta, od kojih je 300 stajaćih mjesta. Islandski šampion pustio je u prodaju karte i očekuje da stadion bude ispunjen, što i ne bi bilo iznenađenje, s obzirom na njegov kapacitet.