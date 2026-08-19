logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crveno-plavi pred duel na Islandu: Igrali smo već ovdje, znamo šta nas čeka!

Crveno-plavi pred duel na Islandu: Igrali smo već ovdje, znamo šta nas čeka!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Trener Borca Vinko Marinović i veznjak Miloš Jojić istakli da će duel sa Vikingurom biti težak, ali da znaju šta očekuje crveno-plave u četvrtka uveče u Rejkjaviku.

Vinko Marinović i Miloš jojić pred Vikingur Borac Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Fudbaleri banjalučkog Borca stigli su u Rejkjavik gdje ih u četvrtak do 20 časova očekuje duel sa Vikingurom. Šampion Islanda domaćin je u prvom meču plej-ofa Konferencijske lige, arevanš će biti odigran sedam dana kasnije u Banjaluci.

Veznjak Borca Miloš Jojić i Vinko Marinović pred duel sa Vikingurom istakli su da znaju šta ih očekuje u četvrtak uveče.

"Očekuje nas teška i zahtjevna utakmica protiv dobre ekipe koja igra dominatno na svom terenu. Imao sam priliku da prije tri godine igram na ovom istom terenu i bilo je jako teško, neizvjesno do samog kraja, međutim, sreća nas je poslužila i prošli smo u narednu rundu.

Spremili smo se, dobro odmorili za utakmicu i nadamo se sutra pozitivnom rezultatu i da ćemo u Banjaluku otići pozitivni", rekao je Jojić.

Trener Borca Vinko Marinović svjestan je da je Vinkingur izuzetno neugodan domaćin, ali ističe da njegova ekipa želi što bolji rezultat u prvom meču.

"Došli smo do plej-ofa, ostala nam je jedna stepeeenica do gurpne faze, imamo veliku želju da ponovimo uspjeh koji je Borac već jednom ostvario. Sutra nas čeka jako zahtjevana utakmica, Vikingur je jako kvalitetna ekipa, pogotovo na svom terneu i igraju jako dobro. Gledali smo njihove utakmice, Borac je igrao ovdje već jednu tešku utakmicu i znamo šta nas čeka, znamo kakvi su uslovi, kakav je teren.

Moraćemo se prilagoditi, ali ostaje nam da budemo pametni, skoncentrisani i disciplinoviani svih 90 minuta, da pokušamo odigrati što bolju utakmicu i ostvariti što bolji rezultat pred revanš", rekao je Marinović.

Kladionice i ljubitelji fudbala na Islandu daju veće šanse Vikinguru da prođe u ligaški dio Konferencijske lige koji pobjedniku ovog meča donosi milione.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac Vikingur Konferencijska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC