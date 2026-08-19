Crveno-plavi pred duel na Islandu: Igrali smo već ovdje, znamo šta nas čeka!

Trener Borca Vinko Marinović i veznjak Miloš Jojić istakli da će duel sa Vikingurom biti težak, ali da znaju šta očekuje crveno-plave u četvrtka uveče u Rejkjaviku.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Fudbaleri banjalučkog Borca stigli su u Rejkjavik gdje ih u četvrtak do 20 časova očekuje duel sa Vikingurom. Šampion Islanda domaćin je u prvom meču plej-ofa Konferencijske lige, arevanš će biti odigran sedam dana kasnije u Banjaluci.

Veznjak Borca Miloš Jojić i Vinko Marinović pred duel sa Vikingurom istakli su da znaju šta ih očekuje u četvrtak uveče.

"Očekuje nas teška i zahtjevna utakmica protiv dobre ekipe koja igra dominatno na svom terenu. Imao sam priliku da prije tri godine igram na ovom istom terenu i bilo je jako teško, neizvjesno do samog kraja, međutim, sreća nas je poslužila i prošli smo u narednu rundu.

Spremili smo se, dobro odmorili za utakmicu i nadamo se sutra pozitivnom rezultatu i da ćemo u Banjaluku otići pozitivni", rekao je Jojić.

Trener Borca Vinko Marinović svjestan je da je Vinkingur izuzetno neugodan domaćin, ali ističe da njegova ekipa želi što bolji rezultat u prvom meču.

"Došli smo do plej-ofa, ostala nam je jedna stepeeenica do gurpne faze, imamo veliku želju da ponovimo uspjeh koji je Borac već jednom ostvario. Sutra nas čeka jako zahtjevana utakmica, Vikingur je jako kvalitetna ekipa, pogotovo na svom terneu i igraju jako dobro. Gledali smo njihove utakmice, Borac je igrao ovdje već jednu tešku utakmicu i znamo šta nas čeka, znamo kakvi su uslovi, kakav je teren.

Moraćemo se prilagoditi, ali ostaje nam da budemo pametni, skoncentrisani i disciplinoviani svih 90 minuta, da pokušamo odigrati što bolju utakmicu i ostvariti što bolji rezultat pred revanš", rekao je Marinović.

Kladionice i ljubitelji fudbala na Islandu daju veće šanse Vikinguru da prođe u ligaški dio Konferencijske lige koji pobjedniku ovog meča donosi milione.