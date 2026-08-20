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Toni Parker šokirao transferom: Doveo NBA pojačanje usred najvećih problema u klubu

Toni Parker šokirao transferom: Doveo NBA pojačanje usred najvećih problema u klubu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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ASVEL je u svoje redove doveo i te kako poznato NBA ime. Džej Krauder pojačao je tim Tonija Parkera

Džej Krauder u Asvelu Izvor: Ric Tapia/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

ASVEL ne prestaje da iznenađuje. Od najjačeg tima Evrolige do ekipe bez igrača uspio je da stigne za svega dva mjeseca. Na kraju, u Vilerban, poslije serije odlazaka, stiže pojačanje. Iskusni Džej Krauder (36) igraće u Evroligi.

Iako je daleko od nekadašnje forme, iskustvo Amerikanca i te kako može da pomogne Toniju Parkeru. Krauder je u najjačoj ligi na svijetu igrao od 2012. do 2025. i za to vrijeme je nosio razne dresove NBA franšiza. Bio je košarkaš Dalasa, Bostona, Klivlenda, Jute, Memfisa, Majamija, Finiksa, Milvokija, a posljednju sezonu proveo je u Sakramentu.

Karijeru je potom nastavio u Portoriku, a sad će stići u Evroligu. Najbolje dane proveo je u Bostonu, ali u džepu ima više od 900 utakmica na najjačoj svjetskoj sceni. Poslije 14 sezona u NBA ligi, stigao je da iskustvom pomogne timu Tonija Parkera koji nije u najboljoj situaciji.

Iako ima 36 godina, i dalje igra vrlo dobro. U prethodnom klubu je na 29 mečeva prosječno bilježio 14,4 poena, imao je i skoro šest skokova i skoro tri asistencije, ali i 1,4 ukradene lopte. Za tri poena je šutirao 31 odsto, ali je imao zapažen šut iz igre sa 41 odsto uspjeha. U ASVEL je stigao na jednu sezonu.

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