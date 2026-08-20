Toni Parker šokirao transferom: Doveo NBA pojačanje usred najvećih problema u klubu

ASVEL je u svoje redove doveo i te kako poznato NBA ime. Džej Krauder pojačao je tim Tonija Parkera
ASVEL ne prestaje da iznenađuje. Od najjačeg tima Evrolige do ekipe bez igrača uspio je da stigne za svega dva mjeseca. Na kraju, u Vilerban, poslije serije odlazaka, stiže pojačanje. Iskusni Džej Krauder (36) igraće u Evroligi.
Iako je daleko od nekadašnje forme, iskustvo Amerikanca i te kako može da pomogne Toniju Parkeru. Krauder je u najjačoj ligi na svijetu igrao od 2012. do 2025. i za to vrijeme je nosio razne dresove NBA franšiza. Bio je košarkaš Dalasa, Bostona, Klivlenda, Jute, Memfisa, Majamija, Finiksa, Milvokija, a posljednju sezonu proveo je u Sakramentu.
Karijeru je potom nastavio u Portoriku, a sad će stići u Evroligu. Najbolje dane proveo je u Bostonu, ali u džepu ima više od 900 utakmica na najjačoj svjetskoj sceni. Poslije 14 sezona u NBA ligi, stigao je da iskustvom pomogne timu Tonija Parkera koji nije u najboljoj situaciji.
Iako ima 36 godina, i dalje igra vrlo dobro. U prethodnom klubu je na 29 mečeva prosječno bilježio 14,4 poena, imao je i skoro šest skokova i skoro tri asistencije, ali i 1,4 ukradene lopte. Za tri poena je šutirao 31 odsto, ali je imao zapažen šut iz igre sa 41 odsto uspjeha. U ASVEL je stigao na jednu sezonu.