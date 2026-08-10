Čuveni košarkaš nasjeo na laži Tonija Parkera: Odbio Partizan i izabrao drugi klub u Evroligi

Peti Mils je odlučio da vjeruje na riječ Toniju Parkeru i da ostane u Asvelu iako mnogi igrači bježe iz kluba, a vjerovatno će da bude i još odlazaka.

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Iz Asvela bježe svi, shvatili su da ih je Toni Parker prevario i krenuo je "egzodus". Međutim, ima onih koji mu vjeruju i koji su ostali vjerni. Među njima je Peti Mils koji poznaje francuskog pleja dobro, jer su igrali zajedno za San Antonio u NBA ligi.

"Možemo da potvrdimo dolazak Petija Milsa za sezonu 2026/27. Šampion sa Sparsima i ikona australijskog fudbala će u Vilerban donijeti talenat, iskustvo i liderstvo poslije skoro dvije decenije igranja na najvišem nivou", navodi se u objavi francuskog kluba.

Mils je prošle godine odlučio da prvi put ode "preko okeana" i potpisao je za Tenerife. Tamo je ostavio veoma dobar utisak, pa će tako opet sarađivati sa Parkerom, samo što će to sada biti u nekoj drugoj ulozi pošto je Toni trener ekipe.

Milsa htio i Partizan

Welcome Patty Mills !



LDLC ASVEL est heureux de vous annoncer la signature du meneur australien Patty Mills pour la saison 2026-2027.



Champion NBA avec les San Antonio Spurs en 2014 et figure emblématique des Boomers, "FIBA Patty" apportera au collectif villeurbannais son…pic.twitter.com/o45BynHZ2M — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL)August 10, 2026

Tokom ljeta bilo je dosta spekulacija oko potencijalnog dolaska Petija Milsa u Partizan. Navodno su crno-bijeli bili blizu, ali je Parker uspio da ga ubijedi.

Međutim, kada je krenulo "bježanje" iz kluba očekivalo se da će možda i Parker da proba da promijeni sredinu, ali se to nije dogodilo. Ostao je kod svog nekadašnjeg saigrača.