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Čuveni košarkaš nasjeo na laži Tonija Parkera: Odbio Partizan i izabrao drugi klub u Evroligi

Čuveni košarkaš nasjeo na laži Tonija Parkera: Odbio Partizan i izabrao drugi klub u Evroligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Peti Mils je odlučio da vjeruje na riječ Toniju Parkeru i da ostane u Asvelu iako mnogi igrači bježe iz kluba, a vjerovatno će da bude i još odlazaka.

Peti Mils u Asvelu Izvor: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iz Asvela bježe svi, shvatili su da ih je Toni Parker prevario i krenuo je "egzodus". Međutim, ima onih koji mu vjeruju i koji su ostali vjerni. Među njima je Peti Mils koji poznaje francuskog pleja dobro, jer su igrali zajedno za San Antonio u NBA ligi.

"Možemo da potvrdimo dolazak Petija Milsa za sezonu 2026/27. Šampion sa Sparsima i ikona australijskog fudbala će u Vilerban donijeti talenat, iskustvo i liderstvo poslije skoro dvije decenije igranja na najvišem nivou", navodi se u objavi francuskog kluba.

Mils je prošle godine odlučio da prvi put ode "preko okeana" i potpisao je za Tenerife. Tamo je ostavio veoma dobar utisak, pa će tako opet sarađivati sa Parkerom, samo što će to sada biti u nekoj drugoj ulozi pošto je Toni trener ekipe.

Milsa htio i Partizan

Tokom ljeta bilo je dosta spekulacija oko potencijalnog dolaska Petija Milsa u Partizan. Navodno su crno-bijeli bili blizu, ali je Parker uspio da ga ubijedi.

Međutim, kada je krenulo "bježanje" iz kluba očekivalo se da će možda i Parker da proba da promijeni sredinu, ali se to nije dogodilo. Ostao je kod svog nekadašnjeg saigrača.

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Peti Mils Asvel

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