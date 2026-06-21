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Peti Mils je Partizanova bomba ovog ljeta!

Peti Mils je Partizanova bomba ovog ljeta!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Peti Mils, iskusni australijski košarkaš, na korak je od prelaska u Partizan. U toku su ozbiljni pregovori za njegov dolazak u Beograd.

Peti Mils na meti Partizana Izvor: Luis Tato / AFP / Profimedia

KK Partizan sprema ozbiljnu ekipu za narednu sezonu i sve više igrača povezuje se sa crno-bijelima, a novo ime koje se pojavilo je iskusni australijski košarkaš Peti Mils.

Više klubova je u trci za potpis Milsa i trenutno prednjači Partizan, prenosi Instagram stranica "Tips'n'Slips".

"U toku su veoma, veoma ozbiljni pregovori između Partizana i Petija Milsa - i očekujemo da će australijska košarkaška mašina za poene uskoro postati novi igrač Partizana iz Beograda", navodi se.

Iako ima 37 godina, Peti Mils je i dalje sjajan košarkaš i to je pokazao prošle sezone igrajući za Tenerife. Sa ovim malenim klubom izbacio je Real Madrid iz trke za šampionsku titulu u Španiji, dok je nedavno dao i 36 poena Barseloni. Očekuje se da bude zamjena za Dvejna Vašingtona koji poslije dvije godine ide iz Partizana i već se oprostio od crno-bijelih.

Mils je inače NBA šampion iz 2014. godine sa San Antonijom za koji je igrao skoro deceniju kod Grega Popovića. Bio je član i Portlanda, Bruklina, Atlante, Majamija, Jute i L.A. Klipersa, dok znamo i da je posebno opasan u "FIBA košarci".

Kada god bi Australija igrala na velikim takmičenjima, upravo bi Peti Mils pokazivao da je lider ekipe. Između ostalog, vodio je ovu reprezentaciju i do bronze na Olimpijskim igrama 2020. godine u Tokiju, dok ima i četiri zlatne medalje kao šampion Okeanije. 

Osim što ga traži nekoliko klubova u Evropi, spominje se da bi mogao i da se vrati u rodnu Australiju, ali vidjećemo da li je to ipak ostavio za "kasnije dane" svoje karijere.

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Tagovi

košarka KK Partizan Peti Mils Evroliga transferi

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