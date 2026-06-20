Partizan dovodi šampiona NBA i Evrolige?

Kori Džozef mogao bi da pojača Partizan za narednu sezonu, pregovori su u toku.

Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Kori Džozef mogao bi da bude pojačanje Partizana za narednu sezonu. Pregovori između dvije strane već postoje i postoji šansa da dođe do saradnje i da bude u timu Đoana Penjaroje poslije osvajanja Evrolige i šampionata Grčke sa Olimpijakosom.

Grčki "SDNA" prenosi da ima ugovor na još godinu dana sa Olipijakosom, ali u klubu još uvijek nisu donijeli konačnu odluku o nastavku saradnje i njegovoj ulozi. Uz to postoji i posebna klauzula u ugovoru. Sve to je iskoristio Partizan da se raspita o situaciji.

"Nekoliko timova je pokazalo interesovanje za iskusnog beka, jedan od njih je Partizan. Penjaroja traži najbolje rješenje da ojača tim", stoji u tekstu.

Kori Džozef će 20. avugsta da proslavi 35. rođendan. Rođen je u Torontu i 2011. godine je izabran kao 29. pik na NBA draftu od strane San Antonija. Tamo je proveo četiri sezone i onda je otišao u domovinu i potpisao za Toronto.

Igrao je još za Indijanu, Sakramento, Detroit, Golden Stejt i Orlando, a sa Sparsima je osvojio titulu 2014. godine. Pošto nije mogao da nađe klub u Americi odlučio je da dođe "preko okeana" i potpisao je za Olimpijakos u januaru ove godine. U Evroligi je imao prosek od 5,5 poena, 2,3 asistencije i 1,8 skokova po meču.

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