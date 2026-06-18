Grčki plejmejker Nik Kalates vratio se u domivinu i potpisao za grčki POAK.

Izvor: MN PRESS

Iskusni plejmejker Nik Kalates prešao je iz Partizana u PAOK, i tako se poslije šest godina vratio u domovinu. Iako ima 37 godina, biće jako važan šraf i timu Andree Trinkijerija, a glavni cilj je plasman u Evroligu koja je trenutno u periodu transformacije.

U Partizan je stigao na poziv Željka Obradovića nakon povrede Karlika Džounsa i ubrzo pokupio simpatije navijača. Kalates se na predstavljanju u ovom klubu osvrnuo na svoju epizodu u Humskoj i istakao da mu je bila čast nositi crno-bijeli dres.

"Preplavljen sam emocijama i izuzetno uzbuđen što sam se vratio u Grčku, koja je za mene oduvijek bila druga kuća. Radujem se što ću igrati za PAOK i sarađivati sa novim trenerom (Andrea Trinkijeri). Imali smo nekoliko sjajnih telefonskih razgovora i vjerujem da je ono što on želi da izgradi ovdje nešto zaista posebno. Želio sam pod obavezno da budem dio tog projekta", rekao je Kalates.

Kako pronalazi motivaciju sa 37 godina? "Svaki put kada kročim na parket, ja pucam od motivacije. Košarka je moj dječački san i ta ljubav prema igri je potpuno ista danas kao i onog dana kada sam počinjao. Sve dok ta iskra i ljubav postoje u meni, igraću. Kada nestanu, znaću da je vrijeme za penziju. Ali i sada, kada izađem pred navijače, osjećam onu pozitivnu nervozu i leptiriće u stomaku - to je gorivo koje mi je potrebno."

Naglasio je bratske odnose između Partizana i Paoka i još jednom se zahvalio navijačima.

Vidi opis "Neću da krijem": Nik Kalates otišao iz Partizana, pa otvorio dušu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

"Između ova dva kluba postoji iskreno i duboko bratstvo. Izuzetno sam zahvalan ljudima u Partizanu i njihovim navijačima, jer su me u Beogradu prihvatili raširenih ruku od prvog dana. Za mene je bilo čisto uživanje i velika čast da igram tamo. Sada sam uzbuđen što sam ovdje, u Solunu, i prelijep je osjećaj što oba moja kluba neguju tako bliske i bratske odnose."

Kakve su njegove ambicije sa grčkim timom? "Moj primarni cilj je da pomognem ekipi na svaki mogući način kako bismo se podigli na viši nivo. Pred nama je dugačka i naporna sezona u Evrokupu. Ipak, neću da krijem - naš krajnji, glavni cilj mora da bude plasman i igranje u Evroligi! Naravno, do tamo se ide korak po korak. Nadam se da ću sa novim saigračima napraviti nešto veliko ove sezone. Svaki tim prolazi kroz uspone i padove, to je normalno, ali za nas će to biti izazov iz kojeg ćemo rasti. Kako sezona bude odmicala, bićemo sve bolji i vjerujem da ćemo igrati svoju najbolju košarku onda kada to bude najvažnije."

Za kraj se obratio i pristalicama PAOK-a. "Veoma sam srećan što sam ovdje i duboko zahvalan što sam dobio priliku da igram za klub veličine PAOK-a. Daću sve od sebe da pružim svoje najbolje partije na terenu i učinim naše navijače ponosnim."