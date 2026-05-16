Kalates napušta Partizan: Dogovorio dvogodišnji ugovor, evo gdje se seli iskusni plej

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Čini se da je odlazak Nika Kalatesa iz Partizana sve izvjesniji

Nik Kalates ide u PAOK iz Soluna Izvor: MN PRESS

Iskusni plejmeker iz Grčke Nik Kalates (37) se prema navodima "Sport24" dogovorio da PAOK-om, da postane dio crno-bijelog kluba iz Soluna. Kako se navodi jedan od najvažnijih igrača Parnog valjka će dvije godine provesti u timu Andree Trinkijerija i imaće zaradu od 1.800.000 evra, nakon što su sve prepreke za dogovor riješene.

Možda poenterski nije najefikasniji igrač Partizana, ali ono što radi na terenu - Nik Kalates je najvažnijih igrač u Humskoj, nema dileme. Međutim, iskustvo, originalnost i borbenost će napustiti Partizan i naredne sezone igrati u Solunu. Kako grčki mediji javljaju, dogovor je postignut i dvogodišnju ugovor će uskoro biti parafiran.

Na taj način se Kalates vraća u Grčku poslije šest godina, pošto je 2020. igrao za Panatinaikos. Nik je karijeru započeo u zelenom dresu, bilo je to 2009, a onda je od 2012. nosio dres Lokomotive i potom zaigrao u Memfisu, u NBA ligi u kojoj je bio od 2013. do 2015. Povratak u Evropu ozvaničio je dolaskom u Barselonu, a onda je bio i u Fenerbahčeu, potom Monaku i sada u Partizanu.

Tokom karijere bio je šampion Evrolige 2011, pod vođstvom Željka Obradovića, potom i šampion Evrokupa 2013, kao i najbolji igrač tog takmičenja. Ipak, ono što je donosio Partizanu tokom aktuelne sezone ne opisuje se statistikom. I pored toga bilježio je 8,1 poena, 3,7 skokova, 6,1 asistenciju i 1,2 ukradene lopte za nešto više od 21 minuta na terenu u regionalnom takmičenju.

