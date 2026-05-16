Kalates napušta Partizan: Dogovorio dvogodišnji ugovor, evo gdje se seli iskusni plej

Čini se da je odlazak Nika Kalatesa iz Partizana sve izvjesniji

Iskusni plejmeker iz Grčke Nik Kalates (37) se prema navodima "Sport24" dogovorio da PAOK-om, da postane dio crno-bijelog kluba iz Soluna. Kako se navodi jedan od najvažnijih igrača Parnog valjka će dvije godine provesti u timu Andree Trinkijerija i imaće zaradu od 1.800.000 evra, nakon što su sve prepreke za dogovor riješene.

Možda poenterski nije najefikasniji igrač Partizana, ali ono što radi na terenu - Nik Kalates je najvažnijih igrač u Humskoj, nema dileme. Međutim, iskustvo, originalnost i borbenost će napustiti Partizan i naredne sezone igrati u Solunu. Kako grčki mediji javljaju, dogovor je postignut i dvogodišnju ugovor će uskoro biti parafiran.

Na taj način se Kalates vraća u Grčku poslije šest godina, pošto je 2020. igrao za Panatinaikos. Nik je karijeru započeo u zelenom dresu, bilo je to 2009, a onda je od 2012. nosio dres Lokomotive i potom zaigrao u Memfisu, u NBA ligi u kojoj je bio od 2013. do 2015. Povratak u Evropu ozvaničio je dolaskom u Barselonu, a onda je bio i u Fenerbahčeu, potom Monaku i sada u Partizanu.

Tokom karijere bio je šampion Evrolige 2011, pod vođstvom Željka Obradovića, potom i šampion Evrokupa 2013, kao i najbolji igrač tog takmičenja. Ipak, ono što je donosio Partizanu tokom aktuelne sezone ne opisuje se statistikom. I pored toga bilježio je 8,1 poena, 3,7 skokova, 6,1 asistenciju i 1,2 ukradene lopte za nešto više od 21 minuta na terenu u regionalnom takmičenju.