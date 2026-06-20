"Čovječe, moraš ovo da doživiš da bi shvatio": Vašington se oprostio od Partizana dirljivim snimkom

Dvejn Vašington objavio je petominutni snimak i na taj način se ponovo oprostio od Partizana i Srbije.

Izvor: Printscreen/YouTube/dwizjr

Dvejn Vašington se oprostio od Partizana. Odigrao je svoj posljednji meč, imao je dirljivu poruku na društvenim mrežama, a sada je odlučio da objavi i snimak. Petominutni klip u kom je pričao o svom periodu u redovima crno-bijelih i svemu što je prošao.

Petominutni snimak kreće od 10. avgusta 2024. godine kada je iz Indijanapolisa krenuo za Beograd i kako je jrešavao probleme sa vizom.

"Sve što se sjećam je bilo da ulazim, da je Luka bio tu u 'Fijatu', miris tog automobila mi je i sad urezan u mozak. Ušli smo u kola, nije bilo mnogo mjesta, putevi su bili uzani. Kuća u kojoj smo bili je bila daleko, bilo je dosta daleko, bio je čudan prvi utisak. Nisam bio uplašen, samo sam se osjećao drugačije. Da sam toliko daleko od kuće. Teško je sjetiti se svega poslije svih je***ih ludih stvari kroz koje smo prošli. Ali, to nije nešto čega se najviše sjećam. Dobro je iskustvo", počeo je Vašington.

Onda je na snimcima pokazao i određene snimke navijača koji su pjevali i skakali.

"Kada sam prvi put obukao dres Partizana, to je bilo, da kažem iznenađujuće. Razne emocije, većina je bila dobra, taj sistem podrške, oni te 'zapale' i natjeraju da igraš još bolje. Neko ko nema pojma o tome, mislim da ne mogu da objasnim riječima, moraš da dođeš i da iskusiš to da bi razumio."

"Kada si shvatio?"

Dvejn Vašington oproštaj od Partizana Izvor: YouTube/Duane Washington Jr.

Na tom snimku se čuje i nečiji glas koji ga je pitao u kom momentu je shvatio šta znači Partizan.

"Imam nekoliko takvih momenata. Prvi je bio meč koji smo igrali na otvorenom. Gledao sam neke snimke od prije dvije godine, ali to je bilo nevjerovatno. Onda prvi derbi, ne znam ni da li sam igrao u tom prvom meču. Kao da je 'rat'. Možda ne bi trebalo tako da se izražavam, ali poslije tog prvog derbija sam shvatio šta je strast, borbenost, animozitet, mržnja koja postoji. Najbolji osjećaj je bio kada smo osvojili KLS prošle sezone. Kada smo se vratili ove godine, igrali smo kod kuće, imao sam dobar osjećaj, tako smo se dobro osjećali, odigrao sam sjajan meč u derbiju. Radili smo neke sjajne stvari, dobili smo meč. Osećaj je bio sjajan. Naredno jutro, sjajan je osjećaj bio."

Nastavio je da priča u istom dahu.

"Šta ću ponijeti iz ove dvije godine? Iskustvo je sjajno, bio sam otporan, naučio dosta toga o sebi. Porasla mi je i kosa. Život mi je bolji. Ne mogu da dočekam budućnost i ono što slijedi. Da pokažem šta sam naučio. Nebo je granica. Srbija mi je dala uspomene, iskustva i prijateljstva koja nikad neću zaboraviti."

Naučio i ponešto na srpskom

Vidi opis "Čovječe, moraš ovo da doživiš da bi shvatio": Vašington se oprostio od Partizana dirljivim snimkom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 10 / 10

Na kraju je izgovorio i rečenicu na srpskom.

"Hvala vam na svemu. Srbija će uvijek biti moj dom", zaključio je Vašington.

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