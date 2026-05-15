Zakuvava se oko Dvejna Vašingtona: Još jedan klub stao u red za Amerikanca

Goran Arbutina
Još uvijek je neizvjesna sudbina američkog beka Dvejna Vašingtona.

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkašu Partizana Dvejnu Vašingtonu ističe ugovor na kraju sezone, a i dalje je neizvjesno da li će najbolji strelac crno-bijelih ostati u Humskoj. On je nedavno govorio o svom statusu, međutim, situacija se mijenja iz dana u dan. Prvo se spekulisalo da je za njegovo angažman zainteresovana Olimpija Milano, a sada se u trku za njegov potpis navodno uključio još jedan klub.

Kako prenosi "Meridian sport", naredna stanica u karijeri 26-godišnjeg američkog beka mogao bi da bude minhenski Bajern.

Da li je Vašington najavio odlazak?

Vašington od skoro sarađuje sa srpskim menadžerom Miodragom Miškom Ražnatovićem i još uvijek nema signala o potencijalnom odlasku ili ostanku.

"Partizan je moja prva stanica u Evropi od kada sam postao profesionalac. Grad i klub zauvijek će ostati urezani u moje sjećanje. Šta god da se desi u budućnosti. Upoznao sam istoriju, osjetio ljubav i podršku i to ne može ni sa čim da se poredi. Zahvalan sam što me put naveo ovdje. Bog ima plan za sve u mom životu i beskrajno sam srećan zbog svega", rekao je Vašington nedavno.

Američki bek je tokom ove sezone imao najbolje brojke u crno-bijelom taboru, ali njegov individualni učinak nije previše pomogao timu koji je ostao van plej-in zone i doživio neke od najtežih poraza u istoriji kluba. Prosječno je bilježio 14,9 poena u 23 nastupa u Evroligi.

Uveliko se spekuliše o dolasku Kajla Olmena iz Turk Telekoma i upravo je on već viđen u crno-bijelom taboru kao zamjena za Vašingtona.

U Bajernu bi mogao da bude dio velike rekonstrukcije koja je krenula od promjena u samom vrhu kluba. Nedavno je doskorašnji sportski direktor Dragan Tarlać najavio odlazak na kraju sezone, a već odavno se zna da će Svetislav Pešić u penziju. O njegovim nasljednicima se odavno nagađa, ali plan je da Bajern naredne sezone bude takmac najvećim evropskim klubovima.

