Partizan bi mogao da ostane bez pojačanja: Ugovor je ponuđen Amerikancu, evo kako stoje stvari

Kako stvari stoje, Kobi Simons po svemu sudeći neće biti novi igrač Partizana pošto je dobio novi ugovor od Baskonije.

Partizan bi mogao da ostane bez pojačanja, tačnije bez Kobija Simonsa. Baskonija mu je ponudila novi ugovor i kako stvari stoje bek je blizu da prihvati produžetak saradnje i da se obaveže na vjernost sa timom iz Vitorije.

"Postignut je početni dogovor oko Simonsovog produžetka ugovora. Kombo bek želi da ostane u Vitoriji uprkos tome što ima bolje finansijske ponude od drugih klubova", tvrdi španski novinar Oskar Ereros.

Prije desetak dana pojavile su se informacije oko njegovog potencijalnog prelaska u Partizan. Pisali su španski mediji i o početku pregovora, ali izgleda da je sa tim sve stalo.

Ko je Kobi Simons?

Principi d’acord Baskonia - Kobi Simmons per a la renovació del combo nord-americà. Simmons aposta per seguir a Vitòria tot i tenir millors ofertes econòmiques. Aquesta temporada ha tingut una gran estrena a#Euroleague(11,1p, 1,3r, 3a i 10,8val)pic.twitter.com/RmcsvrS59V — Óscar Herreros (@oscarherreros)May 14, 2026

Kobi Simons rođen je 4. jula 1997. godine u Atlanti i tamo je završio srednju školu, pa je otišao na koledž u Arizoni. Nije odabran na NBA draftu, ali se izborio za šansu u Memfisu gdje je više igrao za njihov tim u Razvojnoj ligi. Slično je bilo i u Klivlendu, pa i u Šarlotu i Torontu. Zato je odlučio 2024. godine da ode "preko okeana" i potpisao je za kineski klub Žejang Golden Buls, a onda je otišao u portorikanski tim Gigantes de Karolina.

Baskonija ga je dovela u oktobru 2025. godine na dvomjesečni ugovor, brzo je pokazao šta zna i umije i dobio je ugovor do kraja sezone. U tekućoj sezoni u Evroligi ima prosjek od 11,1 poen, tri asistencije i 1,3 skokova po meču. Pokriva pozicije plejmejkera i beka.