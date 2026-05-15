Partizan bi mogao da ostane bez pojačanja: Ugovor je ponuđen Amerikancu, evo kako stoje stvari

Partizan bi mogao da ostane bez pojačanja, tačnije bez Kobija Simonsa. Baskonija mu je ponudila novi ugovor i kako stvari stoje bek je blizu da prihvati produžetak saradnje i da se obaveže na vjernost sa timom iz Vitorije.
"Postignut je početni dogovor oko Simonsovog produžetka ugovora. Kombo bek želi da ostane u Vitoriji uprkos tome što ima bolje finansijske ponude od drugih klubova", tvrdi španski novinar Oskar Ereros.
Prije desetak dana pojavile su se informacije oko njegovog potencijalnog prelaska u Partizan. Pisali su španski mediji i o početku pregovora, ali izgleda da je sa tim sve stalo.
Ko je Kobi Simons?
Principi d’acord Baskonia - Kobi Simmons per a la renovació del combo nord-americà. Simmons aposta per seguir a Vitòria tot i tenir millors ofertes econòmiques. Aquesta temporada ha tingut una gran estrena a#Euroleague(11,1p, 1,3r, 3a i 10,8val)pic.twitter.com/RmcsvrS59V— Óscar Herreros (@oscarherreros)May 14, 2026
Kobi Simons rođen je 4. jula 1997. godine u Atlanti i tamo je završio srednju školu, pa je otišao na koledž u Arizoni. Nije odabran na NBA draftu, ali se izborio za šansu u Memfisu gdje je više igrao za njihov tim u Razvojnoj ligi. Slično je bilo i u Klivlendu, pa i u Šarlotu i Torontu. Zato je odlučio 2024. godine da ode "preko okeana" i potpisao je za kineski klub Žejang Golden Buls, a onda je otišao u portorikanski tim Gigantes de Karolina.
Baskonija ga je dovela u oktobru 2025. godine na dvomjesečni ugovor, brzo je pokazao šta zna i umije i dobio je ugovor do kraja sezone. U tekućoj sezoni u Evroligi ima prosjek od 11,1 poen, tri asistencije i 1,3 skokova po meču. Pokriva pozicije plejmejkera i beka.