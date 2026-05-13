Partizan krenuo po Armonija Bruksa: "Crno-bijeli nude više od dva miliona evra po sezoni"

Autor Nebojša Šatara
Crno-bijeli spremili veliki novac za ključno pojačanje ovog ljeta.

armoni bruks u partizanu za 2 miliona po sezoni

Košarkaš Armanija, Armoni Bruks (27) uveliko pregovara sa Partizanom i prema informacijama iz Italije, crno-bijeli mu spremaju dvogodišnji ugovor sa platom većom od dva miliona dolara po sezoni. "Ta ponuda mu je na stolu i smatra se izuzetno velikom čak i za evrpske prilike", navedeno je.

U emisiji dobro obavještenog novinara Oracija Kaukija, Partizan je posljednjih dana "pojačao kontakte" da bi pokušao da ubijedi odličnog beka da od ljeta zaigra u crno-bijelom. U Humskoj ga vide kao idealnog partnera najboljem igraču tima, plejmejkera Karlika Džounsa.

Armoni Bruks igra za Armani od 2024. godine, a svojevremeno je u NBA bio član Hjustona, Toronta i Bruklina, a u Evropi mu je prvi klub upravo bio italijanski velikan. Ove sezone, Bruks prosječno postiže 13,1 poen, uz 3,5 skokova i odigrao je nekoliko spektakularnih partija. Posebno se isticao u pobjedama protiv Efesa (31 poen), Panatinaikosa (26 poena), u tijesnom porazu protiv Fenerbahčea (22 poena)...

S obzirom na to da je Partizan već produžio ugovor Karliku Džouns, sklapajući tim za novu sezonu očigledno najozbiljnije računa i na dolazak Bruksa iz Italije.

Bonus video: Prvi poeni Žofrija Lovernja u Partizanu

Žofri Lovernj prvi poeni u Partizanu
Izvor: Arena 2 Premium
