logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Još jedan Srbin će harati NBA ligom: Sjajne vijesti iz Amerike, Bogoljub je spreman za najveću scenu

Još jedan Srbin će harati NBA ligom: Sjajne vijesti iz Amerike, Bogoljub je spreman za najveću scenu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš Bogoljub Marković uskoro će dobiti priliku da zaigra u najjačoj košarkaškoj ligi.

Bogoljub Marković u NBA ligi Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Bogoljub Marković dobiće šansu da igra u NBA ligi sljedeće sezone. Ovu informaciju prenio je novinar Evan Svideri koji prati dešavanja u najjačoj košarkaškoj ligi. Prema njegovim riječima, aktuelni MVP ABA lige će biti dio rostera Milvoki Baksa koji su ga birali na prošlogodišnjem NBA draftu.

Očekuje se da Marković prvo nastupi u Ljetnoj ligi, gdje će pokušati da se namtne treneru Tejloru Dženkinsu.

Marković je odigrao maestralnu sezonu u Megi i proglašen za najkorisnijeg igrača u ABA ligi, pa je očekivano da počne da gradi svoj put u Americi.

Spreman je za dokazivanje u Ljetnoj ligi, ali postoji jedan problem, u tom periodu se igraju i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

"Plan je da u narednim nedjeljama, kad oni budu javili, odem da treniram i igram Ljetnu ligu. To će se poklapati sa reprezentativnim prozorima, ali još nismo pričali o tome. Milvoki igra i neke dodatne ljetne utakmice u vreme prozora, tako da treba da razgovaramo sa njima. Još ne znam kako će sve ispasti", rekao je Bogoljub u nedavnom intervjuu za "Meridian sport".

Marković je 2025. godine izabran kao 47. pik na NBA draftu, a birali su ga Milvoki Baksi. Za njega je to veliko iskustvo i ima najveće ambicije na putu ka najjačoj košarkaškoj ligi.

"Bilo je stresno. Skoro niko nije znao gdje će završiti. To možda znaju prvih deset pikova, eventualno još neko ako ga ekipa baš želi. U drugoj rundi niko ništa ne zna. Dok sam sjedio tamo i čekao, nisam znao kad je došao red na Milvoki da će izabrati mene. Stresno je, ali opet prelijep događaj. Draft je san svakog mladog igrača."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bogoljub Marković NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC