Još jedan Srbin će harati NBA ligom: Sjajne vijesti iz Amerike, Bogoljub je spreman za najveću scenu

Srpski košarkaš Bogoljub Marković uskoro će dobiti priliku da zaigra u najjačoj košarkaškoj ligi.
Srpski košarkaš Bogoljub Marković dobiće šansu da igra u NBA ligi sljedeće sezone. Ovu informaciju prenio je novinar Evan Svideri koji prati dešavanja u najjačoj košarkaškoj ligi. Prema njegovim riječima, aktuelni MVP ABA lige će biti dio rostera Milvoki Baksa koji su ga birali na prošlogodišnjem NBA draftu.
Očekuje se da Marković prvo nastupi u Ljetnoj ligi, gdje će pokušati da se namtne treneru Tejloru Dženkinsu.
Bogoljub Markovic, the Bucks’ 2025 draft-and-stash pick, is expected to join their roster next season.— Evan Sidery (@esidery)June 4, 2026
Markovic just had a breakout season winning ABA MVP.
The 6’11” point forward has some intriguing traits that could be maximized under Taylor Jenkins.pic.twitter.com/SeBmV7z8TX
Marković je odigrao maestralnu sezonu u Megi i proglašen za najkorisnijeg igrača u ABA ligi, pa je očekivano da počne da gradi svoj put u Americi.
Spreman je za dokazivanje u Ljetnoj ligi, ali postoji jedan problem, u tom periodu se igraju i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.
"Plan je da u narednim nedjeljama, kad oni budu javili, odem da treniram i igram Ljetnu ligu. To će se poklapati sa reprezentativnim prozorima, ali još nismo pričali o tome. Milvoki igra i neke dodatne ljetne utakmice u vreme prozora, tako da treba da razgovaramo sa njima. Još ne znam kako će sve ispasti", rekao je Bogoljub u nedavnom intervjuu za "Meridian sport".
Marković je 2025. godine izabran kao 47. pik na NBA draftu, a birali su ga Milvoki Baksi. Za njega je to veliko iskustvo i ima najveće ambicije na putu ka najjačoj košarkaškoj ligi.
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"Bilo je stresno. Skoro niko nije znao gdje će završiti. To možda znaju prvih deset pikova, eventualno još neko ako ga ekipa baš želi. U drugoj rundi niko ništa ne zna. Dok sam sjedio tamo i čekao, nisam znao kad je došao red na Milvoki da će izabrati mene. Stresno je, ali opet prelijep događaj. Draft je san svakog mladog igrača."