Bogoljub Marković je MVP ABA lige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Najbolji igrač Mege i reprezentativac Srbije Bogoljub Marković proglašen za najkorisnijeg igrača ABA lige - MVP. Dobio nagradu "Dejan Milojević".

Bogoljub markovic je mvp aba lige Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Košarkaš Mege Bogoljub Marković (20) proglašen je za MVP-a ABA lige, u izboru trenera, novinara i ljubitela košarke. Zato će dobiti nagradu "Dejan Milojević", koju je osvojio u trci sa igračima Kluža, Dušanom Miletićem i Mičelom Krikom. Marković je osvojio 50 odsto glasova, ispred Miletića (11,4 odsto) i Krika (9,5 odsto).

Uz ovo priznanje, Marković je dobio i nagradu za najboljeg mladog igrača lige i član je idealne petorke takmičenja, uz tandem Dubaija Mfiondu Kabengele - Dvejn Bejkon, Isaka Bongu iz Partizana i Mičela Krika.

Marković je prosječno postizao po 18,3 poena u dresu Mege, uz 9,1 skok i 2,5 asistencija, kao i po jednu ukradenu loptu i blokadu u prosjeku.

Podsjetimo, prošle godine na NBA draftu odabrao ga je Milvoki kao 47. "pik".

Svi dobitnici MVP nagrade ABA lige

Osvajači MVP priznanja ABA lige

  • 2014/15 – Nikola Jokić (Mega)
  • 2015/16 – Miro Bilan (Cedevita)
  • 2016/17 – Nikola Janković (Olimpija)
  • 2017/18 – Luka Žorić (Cibona)
  • 2018/19 – Goga Bitadze (Budućnost)
  • 2020/21 – Filip Petrušev (Mega)
  • 2021/22 – Nikola Kalinić (Crvena zvezda)
  • 2022/23 – Luka Božić (Zadar)
  • 2023/24 – Luka Božić (Zadar)
  • 2024/25 – Mekinli Rajt (Budućnost VOLI)
  • 2025/26 – Bogoljub Marković (Mega)

Bogoljub Marković naljutio Sašu Obradovića
