logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igokea m:tel dobila rivala u finalu plej-ina ABA lige: Predvodi ih bivši trener "igosa"

Igokea m:tel dobila rivala u finalu plej-ina ABA lige: Predvodi ih bivši trener "igosa"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Tim Vlade Jovanovića ide u Laktaše po plasman u plej-of ABA lige.

spartak protiv igokee za plej of aba lige Izvor: MN Prees

Košarkaši Spartaka iz Subotice savladali su ekipu Zadra na domaćem terenu sa 86:68, i tako se plasirali u finale plej-ina ABA lige gdje će igrati protiv Igokee u Laktašima za plasman u plej-of. Pobjednički tim igraće protiv ekipe Dubaija koja je završila kao prvoplasirana.

Tim koji sa klupi predvodi Vlada Jovanović je imao prednost tokom svih 40 minuta i na kraju ubjedljivo slavio u Dudovoj šumi. Spartak je već u prvom poluvremenu imao dvocifrenu prednost, Zadar je sredinom treće uspio da stigne na -1, ali od tog trenutka je sve išlo u korist domaćina.

Pred posljednjih 10 minuta košarke su imali +7, da bi u četvrtoj dionici prednost porasla na maksimalnih +20.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Henlan sa 16 poena, Gegić je dodao 13, dok je dabl-dabl ostvario Nikolić - 11 poena i 11 skokova.

U redovima poraženog tima Mihailović je imao 27 poena, Ramljak 14, a Žganec je imao dabl-dabl od 10 poena i 10 skokova.

Spartak će u nedjelju od 19 sati igrati finale plej-ina protiv Igokee u Laktašima, a pobjedik ovog duela ići će u četvrtfinale protiv Dubaija.

Podsjetimo, Vlade Jovanović je bio trener "igosa" 2014. godine i osvojio je titulu prvaka Bosne i Hercegovine.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:18
Žofri Lovernj prvi poeni u Partizanu
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

(MONDO)

Tagovi

KK Igokea KK Spartak Subotica ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC