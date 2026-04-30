Igokea m:tel dobila rivala u finalu plej-ina ABA lige: Predvodi ih bivši trener "igosa"

Tim Vlade Jovanovića ide u Laktaše po plasman u plej-of ABA lige.
Košarkaši Spartaka iz Subotice savladali su ekipu Zadra na domaćem terenu sa 86:68, i tako se plasirali u finale plej-ina ABA lige gdje će igrati protiv Igokee u Laktašima za plasman u plej-of. Pobjednički tim igraće protiv ekipe Dubaija koja je završila kao prvoplasirana.
Tim koji sa klupi predvodi Vlada Jovanović je imao prednost tokom svih 40 minuta i na kraju ubjedljivo slavio u Dudovoj šumi. Spartak je već u prvom poluvremenu imao dvocifrenu prednost, Zadar je sredinom treće uspio da stigne na -1, ali od tog trenutka je sve išlo u korist domaćina.
Pred posljednjih 10 minuta košarke su imali +7, da bi u četvrtoj dionici prednost porasla na maksimalnih +20.
Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Henlan sa 16 poena, Gegić je dodao 13, dok je dabl-dabl ostvario Nikolić - 11 poena i 11 skokova.
U redovima poraženog tima Mihailović je imao 27 poena, Ramljak 14, a Žganec je imao dabl-dabl od 10 poena i 10 skokova.
Spartak će u nedjelju od 19 sati igrati finale plej-ina protiv Igokee u Laktašima, a pobjedik ovog duela ići će u četvrtfinale protiv Dubaija.
Podsjetimo, Vlade Jovanović je bio trener "igosa" 2014. godine i osvojio je titulu prvaka Bosne i Hercegovine.
