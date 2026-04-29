Košarkaš Mege Bogoljub Marković ponovo je ponio titulu najboljeg mladog igrača reagionalnog takmičenja.

Izvor: MN PRESS, Marko Metlas/Sportida

Košarkaš Mege i buduća nada srpske košarke Bogoljub Marković proglašen je za najboljeg mladog igrača ABA lige. Nedjeljama i nedjeljama je momak rođen u Užicu bio dio timova kola ili MVP kola, mjeseca... A, sad je stigla nagrada za sjajne partije u ružičastom dresu.

Bogoljub Marković je najbolji mladi igrač ABA lige i to drugu godinu zaredom. Košarkaš Mege je odnio pobjedu pošto je imamo 50,4 posto glasova, pa se tako našao ispred perspektivnih - Pavla Nikolića iz Borca (19,1 posto) i saigrača Save Drezgića (11,4 posto). I tu nije kraj uspjesima, pošto je Marković bio prvi u sve tri glasačke kategorije i među trenerima i među novinarima i među ljubiteljima košarke.

Vidi opis Bogoljub Marković bez konkurencije u ABA ligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS, Marko Metlas/Sportida Br. slika: 12 12 / 12 AD

Marković je u aktuelnoj sezoni imao sjajnu statistiku, ali je ostao na korak od dabl-dabl učinka. Bilježio je 18,3 poena, 9,1 skok, 2,5 podijeljenih lopti, jednu ukradenu loptu, jednu blokadu i nestvaran indeks korisnosti - 23,8. Ujedno, kapiten Mege je jedini koji je uspio da dva puta postane najbolji mladi košarkaš regionalnog takmičenja.

Ko su sve bili najbolji mladi igrači u ABA ligi?

2014/15 – Nikola Jokić (Mega)

2015/16 – Ante Žižić (Cibona)

2016/17 – Džona Bolden (FMP)

2017/18 – Džanan Musa (Cedevita)

2018/19 – Goga Bitadze (Budućnost)

2020/21 – Filip Petrušev (Mega)

2021/22 – Nikola Jović (Mega)

2022/23 – Nikola Đurišić (Mega)

2023/24 – Nikola Topić (Crvena zvezda i Mega)

2024/25 – Bogoljub Marković (Mega)

2025/26 – Bogoljub Marković (Mega)

Vašington najbolji poenter

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington (26) je najefikasniji igrač u regionalnom takmičenju. Sportski menadžer Miško Ražnatović pohvalio se statistikom Amerikanca i zaključio da je bivši NBA igrač bio najdominantniji u Humskoj kad je u pitanju ABA liga.

Planovi Partizana za narednu sezonu nisu definisani, ali dolazak Kajla Omena mogao bi dodatno da baci sjenku na Dvejna Vašingtona. Amerikanac je tokom čitave prošle, a u dobrom dijelu aktuelne sezone bio zamjena za Karlika Džounsa, a statistika sa mečeva pokazala je i koliko je u toj ulozi bio uspješan. Činjenica je da Vašington nije uspio da nadomjesti izostanak najboljeg poentera u Humskoj, kad je u pitanju Evrolige, ali je u ABA ligi imao zapažen učinak.

"Dvejn Vašington iz Partizana je najbolji poenter ABA lige za sezonu 2025/26. Ubacivao je 21,2 poena po meču", napisao je Miško Ražnatović, menadžer Dvejna Vašintgona.

I nije ovo jedini uspjeh Dvejna Vašingtona, pošto je u aktuelnoj sezoni košarkaš Partizana uspeo da oborio i rekord ABA lige. Vašington je ubacio 48 poena u meču protiv Krke, dosad je granicu od 47 Daron Rasel koji je branio boje Mornara.

Bonus video:

Pogledajte 03:45 Dvejn Vašington izjava posle Reala Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)