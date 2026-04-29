Bogoljub Marković bez konkurencije u ABA ligi

Košarkaš Mege Bogoljub Marković ponovo je ponio titulu najboljeg mladog igrača reagionalnog takmičenja.
Košarkaš Mege i buduća nada srpske košarke Bogoljub Marković proglašen je za najboljeg mladog igrača ABA lige. Nedjeljama i nedjeljama je momak rođen u Užicu bio dio timova kola ili MVP kola, mjeseca... A, sad je stigla nagrada za sjajne partije u ružičastom dresu.
Bogoljub Marković je najbolji mladi igrač ABA lige i to drugu godinu zaredom. Košarkaš Mege je odnio pobjedu pošto je imamo 50,4 posto glasova, pa se tako našao ispred perspektivnih - Pavla Nikolića iz Borca (19,1 posto) i saigrača Save Drezgića (11,4 posto). I tu nije kraj uspjesima, pošto je Marković bio prvi u sve tri glasačke kategorije i među trenerima i među novinarima i među ljubiteljima košarke.
Marković je u aktuelnoj sezoni imao sjajnu statistiku, ali je ostao na korak od dabl-dabl učinka. Bilježio je 18,3 poena, 9,1 skok, 2,5 podijeljenih lopti, jednu ukradenu loptu, jednu blokadu i nestvaran indeks korisnosti - 23,8. Ujedno, kapiten Mege je jedini koji je uspio da dva puta postane najbolji mladi košarkaš regionalnog takmičenja.
Ko su sve bili najbolji mladi igrači u ABA ligi?
- 2014/15 – Nikola Jokić (Mega)
- 2015/16 – Ante Žižić (Cibona)
- 2016/17 – Džona Bolden (FMP)
- 2017/18 – Džanan Musa (Cedevita)
- 2018/19 – Goga Bitadze (Budućnost)
- 2020/21 – Filip Petrušev (Mega)
- 2021/22 – Nikola Jović (Mega)
- 2022/23 – Nikola Đurišić (Mega)
- 2023/24 – Nikola Topić (Crvena zvezda i Mega)
- 2024/25 – Bogoljub Marković (Mega)
- 2025/26 – Bogoljub Marković (Mega)
Vašington najbolji poenter
Košarkaš Partizana Dvejn Vašington (26) je najefikasniji igrač u regionalnom takmičenju. Sportski menadžer Miško Ražnatović pohvalio se statistikom Amerikanca i zaključio da je bivši NBA igrač bio najdominantniji u Humskoj kad je u pitanju ABA liga.
Planovi Partizana za narednu sezonu nisu definisani, ali dolazak Kajla Omena mogao bi dodatno da baci sjenku na Dvejna Vašingtona. Amerikanac je tokom čitave prošle, a u dobrom dijelu aktuelne sezone bio zamjena za Karlika Džounsa, a statistika sa mečeva pokazala je i koliko je u toj ulozi bio uspješan. Činjenica je da Vašington nije uspio da nadomjesti izostanak najboljeg poentera u Humskoj, kad je u pitanju Evrolige, ali je u ABA ligi imao zapažen učinak.
"Dvejn Vašington iz Partizana je najbolji poenter ABA lige za sezonu 2025/26. Ubacivao je 21,2 poena po meču", napisao je Miško Ražnatović, menadžer Dvejna Vašintgona.
I nije ovo jedini uspjeh Dvejna Vašingtona, pošto je u aktuelnoj sezoni košarkaš Partizana uspeo da oborio i rekord ABA lige. Vašington je ubacio 48 poena u meču protiv Krke, dosad je granicu od 47 Daron Rasel koji je branio boje Mornara.
