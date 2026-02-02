Saša Obradović kritikovao je Bogoljuba Markovića zbog poteza na kraju utakmice protiv Crvene zvezde kada je uzeo loptu i zakucao.

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić/MN Press

Crvena zvezda je izgubila od Mege u ABA ligi (107:102). Pravu simultanku odigrao je Bogoljub Marković koji je umalo imao tripl-dabl učinak (29 poena, 10 skokova, 6 asistencija), ali je u završnici meča napravio potez zbog kog je Saša Obradović poludio, vikao je na njega odmah na terenu.

Kada je sve bilo gotovo i kada su treneri krenuli jedan ka drugom da se pozdrave Marković je uzeo loptu, pretrčao skoro cijeli teren da zakuca. Zakasnio je, poeni nisu priznati, a o tom potezu je dan kasnije pričao i šef struke crveno-bijelih pred meč sa Hapoelom.

Vidi opis "Neko će ruku da mu slomi, to se ne radi": Obradović javno kritikovao Markovića poslije poraza Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Mora da nauči da se to ne radi, neko će na kraju krajeva da mu slomi ruku za to. Mislim, malo udaraš na ponos ekipe, možda smo mi bili malo uspavaniji i nismo bili spremni ratnički, ali mora da nauči u nekom momentu da se to ne radi kad je sve gotovo. Super je dečko, talentovan je, ali to se ne radi", poručio je Obradović.

Vidi opis "Neko će ruku da mu slomi, to se ne radi": Obradović javno kritikovao Markovića poslije poraza Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Bogoljub Marković (20) je jedan od najtalentovanijih srpskih igrača i ima potencijal da zaigra u NBA ligi. Rođen je 12. jula 2005. godine u Užicu i od početka karijere igrao je u Megi, uz pozajmicu u OKK Beograd. Sa reprezentacijom Srbije do 18 godina je osvojio i zlato na Evropskom prvenstvu.

Sav taj talenat primijetili su i u NBA ligi, pa je na prošlogodišnjem draftu izabran kao 47. pik od strane Milvokija. Postignut je dogovor da se vrati u Srbiju i vjerovatno će dobiti priliku da igra u Ljetnoj ligi za nekoliko mjeseci. Ove sezone u ABA ligi odigrao je 13 mečeva i ima prosjek od 16,8 poena, 8,9 skokova i 2,2 asistencije po utakmici.

Pogledajte 00:38 Bogoljub Marković naljutio Sašu Obradovića Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!